Украине прочат изменения через «Интернет-благотворительность»

«Интернет благотворительность или, как принято называть ее на Западе – электронная филантропия – в Украине не только возможна, но – в определенной форме – уже существует».

Об этом заявил в комментарии LB.ua президент Института Горшенина Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО, подводя итоги тематической панельной дискуссии, организованной Фондом Виктора Пинчука в дни Всемирного Экономического Форума а Давосе.

«Многие отечественные Интернет-издания не просто участвуют в благотворительных акциях, но и сами их инициируют. Например, проекты по сбору средств для спасения больных детей; по усыновлению и т.д., – отметил президент Института Горшенина. – Сегодня в Давосе Фонд Пинчука представил проект «Электронной биржи благотворительности», который, возможно, станет первым действительно системным проектом в данной области в Украине».

По мнению В.ОМЕЛЬЧЕНКО, «очень важно, что подобные системы позволяют обеспечивать безопасность пожертвований, поскольку он-лайн мониторинг движения поступивших средств осуществляется с самого начала и до момента окончания благотворительной акции».

«Человеку, жертвующему что-либо на помощь другому, важно понимать: помощь получена. Безусловно, в сравнении с западными странами, Интернет в целом и электронные технологии в частности, в Украине развиты еще недостаточно, – подчеркнул президент Института Горшенина. – Да и не так много – сравнительно с, опять-таки, европейскими государствами и США – граждан Украины пользуются кредитными картами, что является обязательным условием участия в проектах электронной благотворительности. Однако, и всемирная сеть, и пластиковые платежные системы развиваются в нашей стране очень быстро».

В данном контексте, В.ОМЕЛЬЧЕНКО резюмировал: «Поэтому то, что обсуждалось сегодня в Давосе, говорит о новых коммуникативных возможностях человечества, свидетелями стремительного развития которых мы станем в ближайшие десять лет и которые, несомненно, изменят мир».