Переговоры с МВФ: Украина «заблудилась» в трех буквах

Точные даты визита украинской делегации в Вашингтон на переговоры с МВФ в официальных релизах так и не были озвучены. Равно как и полные составы участников, хотя “изюминки” добавляла фамилия нового министра финансов. Поскольку именно сенсационная смена министра финансов, по мнению многих, дала толчок невидимым глазу подвижкам внутри правительства.

С первого дня этот визит сопровождался информационной путаницей, которая не только не прекратилась с его окончанием, но и еще больше усилилась и углубилась.

Сначала возникла нестыковка с персоной главы делегации — в Минфине с утречка во вторник заявили, что делегацию возглавил Хорошковский, однако полдня спустя сам же Минфин уточнил, что делегацию возглавил первый вице-премьер-министр Клюев, а Хорошковский находится в ее составе. Кстати, перед поездкой Хорошковский заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и получение кредита, “если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

Недоумение журналистов насчет того — почему делегацию не возглавил вице-премьер Тигипко - так и осталось неразвеянным.

За два дня переговоров из официальных источников не поступало никакой информации ни о том, с кем встречаются наши делегаты, ни каких-либо комментариев от них. Равно как и не было понятно — сколько дней должен продлится визит.

Поэтому во вторник, 24 января, журналисты были уверены, что наша делегация днем только вылетает, а спустя пару дней им уже говорили, что делегация на самом деле вылетела еще в понедельник.

Возвращение делегации и результаты ее визита также имели налет таинственности и недосказанности. Самопроявившийся факт о том, что “наши вернулись и уже давно” оказался действительно новостью для прессы.

По крайней мере, официальных сообщений о завершении поездки также не было предоставлено ни в одном из ведомств, имеющих отношение к ее организации.

О том, что наши переговорщики вернулись из Вашингтона, журналисты смогли сделать выводы по информации из косвенных источников. Сегодня перед началом коллегии в Минэкономики журналистам объявили, что Клюев болен. У журналистов немедленно возникло вопросительное беспокойство насчет того — а где же наш первый вице-премьер? Ведь последнее, что о нем сообщалось — была информация о том, что он вылетел в Вашингтон.

В правительстве уточнили, что действительно - Клюев заболел (правда, не уточнив - чем), но сейчас он находится в Киеве, а, кстати, делегация вернулась из Вашингтона еще в среду вечером.

Однако за подробностями и результатами предложили обратиться в Минфин. Впрочем, в Минфине журналисту УНИАН не смогли четко ответить даже на простой и прямой вопрос о том — находится ли министр сейчас в Киеве или он еще в Вашингтоне. И не менее настойчиво посоветовали вернуться опять к первому вице-премьеру, сославшись на то, что именно он возглавлял делегацию.

Обратившись попутно в представительство МВФ в Украине, журналисты, наверняка, позабавили их, пытаясь выяснить у международной организации хоть какие-то подробности о нашей “пропавшей делегации”.

По ходу дела, пресса даже успела между собой обсудить некие кулуарные слухи о неких договоренностях и о том, что “наши шевельнутся (дадут комментарии)” только потом!, т.е., после того, как что-то скажет собственно МВФ.

Вернуться к первому вице-премьеру журналисты уже не успели, так как днем в четверг состоялся брифинг вице-премьер-министра Тигипко. Тема брифинга в анонсе на правительственном портале не была заявлена. Но именно на нем и именно Тигипко пролил полусвет на переговоры с МВФ в Вашингтоне. Как оказалось, Тигипко также в них участвовал!

Тигипко выдал не менее загадочную формулировку - “Украина продолжает переговоры с МВФ, чтобы не повышать цену на газ”.

(К слову — напомним, по поводу одного из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества – повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергии министр финансов Хорошковский также заявил, что на сегодняшний день это преждевременно. Поскольку такие действия могут привести к росту неплатежей.)

А уже совсем к вечеру сегодняшнего дня появилась еще одна новость, которая еще больше запутала нас насчет того — кто же на самом деле от Украины договаривается с МВФ и чьи переговоры считать самыми правильными. На сайте Кабмина появилось сообщение о том, что премьер-министр Украины Николай Азаров и директор-распорядитель МВФ Кристин Лаггард встретились в швейцарском Цюрихе(!). Обсудив экономическую ситуацию в Украине, стороны договорились в ближайшее время продолжить “активный диалог команд экспертов Украины и МВФ”. Журналисты — вздрогнули и ругнулись (какими словами — пожалуй, цензура не пропустит).

В общем, количество проявившихся “точек влияния” на вопросы в как бы монолитной властной команде - поражает. Интересно — если соединить их линиями — какая фигура получится на властной карте страны?

Грустно, но как и писал УНИАН, отзвуки внутриукраинских тектонических сдвигов и вызванная ими путаница и эффект перетягивания одеяла таки вышли на международный уровень. С большой долей вероятности можно предполагать, что такая чехарда негативно отразится и собственно на конкретных переговорах, и на международном имидже страны в целом. С меньшей, но тем не менее, также существенной долей вероятности можно предположить и то, что выплывшие наружу неурядицы и отзвуки борьбы за рычаги могут закончится чьими-то отставками внутри правительства. Тем более, если вспомнить, что вся эта путаница с переговорщиками МВФ в какой-то мере отставкой и была спровоцирована.

Тем не менее, пресса по-прежнему ждет официоза по итогам переговоров как с нашей стороны — именно ездившей в Вашингтон, так и с заокеанской.

Впрочем, эксперты (и журналисты между собой) говорят, что власть в преддверии парламентских выборов просто боится взорвать электорат еще одним крайне непопулярным шагом. Повышение тарифов на фоне сокращения доходов и роста цен вгонит в землю рейтинг провластной партии даже в лояльных к ней регионах. А “деньги МВФ” для каждого конкретного избирателя — дело эфемерное и малочувствительное.

Потому то и создается неустранимое впечатление, что украинскую сторону на этапе “до октября 2012” вполне устраивают итоги переговоров с МВФ с формулировкой “мы договорились продолжить договариваться”...

Татьяна М., Киев