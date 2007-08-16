Балога вспомнил армейский анекдот про шлагбаум и майора

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не исключает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО приостановит решение правительства о введении в Министерстве внутренних дел дополнительной должности первого заместителя министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал, комментируя решение правительства о введении в МВД новой должности первого заместителя министра и назначение на нее Федора ВЛАДА.

«Имеем очевидный абсурд – третьего первого зама, и это в придачу к девяти простым», - отметил В.БАЛОГА.

По его словам, “таким образом, личный состав милиции увеличен, однако вовсе не с целью борьбы с преступностью”. “Для очередного нужного человека просто создали доходное место, передав под патронат тыловое обеспечение органов и подразделений МВД», считает В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата также утверждает, что Кабинет Министров под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА за 10 месяцев деятельности ввел дополнительно свыше 60 руководящих должностей в министерствах и ведомствах, из них – четыре десятка должностей заместителей министров.

«Существенно увеличено количество высокого начальства в МЧС, Министерстве аграрной политики, Минэкономики, Минтрансе, Минтруда. На фоне неслыханного раздувания руководящей касты в этих министерствах видим рост количества аварий и катастроф, замедление экономического развития, признак нестабильности на топливном, зерновом и продовольственном рынках”, - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, “правительство работает по экстенсивному методу, как в советские времена: вместо повышения эффективности работы чиновников (которые, кстати, дорого обходятся бюджету) увеличивается их арифметическое количество. Здесь очевидна параллель со старым армейским анекдотом: ставят не шлагбаум, а майора».

В.БАЛОГА указал, что очередное кадровое назначение в МВД ставит под сомнение заявления лидеров Партии регионов о готовности этой политической силы противодействовать коррупции. «Когда звучат аналогии с коррупционерами в милицейских погонах в советские времена, то уместнее взглянуть на коррупционные подходы к кадровым назначениям в нынешнем МВД. Сходство сразу бросается в глаза», - отметил он.

Руководитель президентского Секретариата посоветовал вновь назначенному заместителю министра внутренних дел «даже не приниматься за обустройство кабинета». «Начальнической вакханалии будет положен конец», - сказал он.