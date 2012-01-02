Губернатор к гибели пассажира такси не причастен

Тернопольская областная государственная администрация опровергает информацию о том, что глава ТОГА Валентин ХОПТЯН 31 декабря, в канун Нового года, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ТОГА по поводу информации, распространенной на одном из местных сайтов. В информации, которую впоследствии распространили другие Интернет-ресурсы, сообщалось, что 31 декабря в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля В.ХОПТЯНА, причем один из участников ДТП погиб.

«Упомянутое сообщение не отвечает действительности. Председатель Тернопольской областной государственной администрации вместе с супругой с 31 декабря находился в гостях у родственников в Киевской области. Основанием для распространения в Интернет-ресурсах неправдивой информации послужило то, что в Хмельницкой области 31 декабря в дорожное происшествие попал автомобиль Toyota Land Cruiser, который принадлежит одной из тернопольских коммерческих структур», – говорится в сообщении пресс-службы ТОГА.

В пресс-службе также заверили, что подробную информацию о дорожном происшествии, которое произошло в Чемеровецком районе, откуда родом В.ХОПТЯН, правоохранительные органы сообщат после его детального расследования.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на тернопольский информационный ресурс, вечером 31 декабря в Хмельницкой области произошла авария с участием автомобиля губернатора Тернополя. По информации издания, следуя в направлении Чемеровцов, где живет В.Хоптян, "Toyota Land Cruiser" выехала на встречную полосу и столкнулся с такси марки ВАЗ 2109.

От полученных травм погиб пассажир такси. Водитель "девятки " находится в больнице.

По неофициальной информации, автомобиль главы Тернопольской ОГА скрылся с места происшествия, а в автомобиле находились губернатор Валентин Хоптян и его супруга, председатель Гусятинского райсовета Надежда Хоптян.

Как отмечается, автомобиль губернатора действительно поврежден, но распространяется версия, что его задел грузовик.

Источники "Украинской правды" в милиции подтвердили информацию о том, что в ДТП замешана машина, находящаяся в пользовании Тернопольской облгосадминистрации. По словам собеседника, водитель такси запомнил госномер джипа.

При этом, как отметил источник, в такси находилось два пассажира: мужчина скончался на месте, а женщина и шофер госпитализированы.

В милиции неофициально подчеркнули, что автомобиль, скрывшийся с места происшествия, пока не нашли.