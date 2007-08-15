В Крыму открыли памятник Ленину

В селе Оленевка Черноморского района Крыма сегодня состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Ленину, восстановленного после попытки его уничтожения.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в селе Оленевка местные власти предприняли попытку снести и утопить в море памятник В.Ленину. На защиту памятника встали местные коммунисты. Первый секретарь Черноморского райкома Компартии Виктор ДЕМУСЕНКО даже привязал себя к нему. В итоге коммунистам удалось отстоять памятник.

По данным СМИ, решение о демонтаже памятника было принято три года назад, однако украинские дайверы решили организовать акцию - не допустить уничтожения бетонного памятника, а погрузить в море и разместить на так называемой подводной аллее вождей, где уже есть памятники Брежневу, Сталину и т.д.

Сегодня в открытии памятника приняли участие общественность, коммунисты, среди них - первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины, народный депутат Верховной Рады Украины V созыва Леонид ГРАЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Л.ГРАЧА, на митинге отмечалось, что восстановление памятника В.И.Ленину произошло «благодаря той жесткой позиции, которую заняли крымские коммунисты при поддержке местных жителей в борьбе за сохранение исторической памяти». «Подобных прецедентов восстановления и повторной установки первоначально снесенного и разрушенного памятника вождю пролетариата постсоветская история еще не знает. Произошедшее в Оленевке - это признак возрождающихся в народных массах процессах внутреннего исторического пробуждения, стремления к восстановлению разрушенных исторических реалий, отнятого советского прошлого, отнятой Родины», - считают крымские коммунисты.