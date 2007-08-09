Теперь у Рудьковского стрелочником назначили машиниста

Причиной схождения с рельс шести вагонов, которые перевернулись на станции «Тернополь-товарный», стало превышение скорости машинистом.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник железнодорожной станции «Тернополь» Александр ВОЗНЮК, таковы предварительные выводы комиссии, в состав которой входят работники прокуратуры и железной дороги. По словам А.ВОЗНЮКА, по факту аварии возбуждено уголовное дело. “Пока материальные убытки устанавливаются. Специалисты изучают уровень изношенности вагонов, ведь им уже по 27-28 лет. Только после этого станет известно, какую сумму ущерба должен компенсировать машинист. Также к нему применят дисциплинарное взыскание за превышение скорости», – сообщил А.ВОЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, 30 июля на станции «Тернополь-товарный» сошли с рельс и перевернулись шесть вагонов.