День 29 ноября в Украине прошел под знаком Звезды Полынь. Все трезвомыслящие люди, несомненно, солидарны с требованиями чернобыльцев. Протесты ликвидаторов и всех пострадавших от аварии на ЧАЭС объединили всю Украину в попытке добиться социальной справедливости.

Однако, как и в случае с Голодомором, все забыли о виновниках трагедии и ответственных за преступление. Сейчас стали известны новые архивные документы, свидетельствующие о серьезных недостатках самого проекта ЧАЭС, нарушениях строительных норм, использовании некачественных материалов при возведении станции, несоблюдении условий эксплуатации и, наконец, преступных экспериментах, которые привели к техногенной катастрофе вселенского масштаба.

Сокрытие самого факта взрыва на ЧАЭС и, как следствие, массовые жертвы среди гражданского населения - это полная вина руководства СССР. Вместо того, чтобы принять технические меры по дезактивации местности с привлечением специальной техники, коммунистические изверги использовали метод, апробированный в период Второй мировой войны, когда советские военачальники в боях с немцами бросали в атаки необученных, а часто даже и невооруженных украинцев, обрекая их, таким образом, на верную смерть.

Так, в 1986-м году через Чернобыльскую мясорубку пропустили не менее 600 тысяч украинцев, бросая их уже не под пули, а под так называемый мирный атом. Чем это не продолжение политики геноцида!

Итак, пришло высшее время требовать не только выплат в полном объеме положенных по закону социальных компенсаций для чернобыльцев, но и привлечь к ответственности всех виновных в Чернобыльской катастрофе. Не может быть козлом отпущения здесь только бывшее руководство ЧАЭС, которое до момента катастрофы выполняло прямые указания из Москвы.

Вспоминается популярный лозунг начала 90-х: «Да здравствует КПСС на Чернобыльской АЭС!». Но до сих пор не произошло суда над компартией за это преступление, не запрещена ее преступная идеология, не снята с регистрации в Украине и прямая наследница - Компартия Украины. Ее главные деятели и дальше занимают в государстве высокие посты.

Но главное - Российская Федерация, которая взяла на себя роль прямого и единственного наследника СССР, обязана по международным нормам компенсировать Украине все расходы, связанные с последствиями Чернобыльской катастрофы. И пока у власти в Украине будет находиться пророссийское правительство Азарова, нечего и мечтать о выставлении счетов Москве. Поэтому действующая власть стала заложником собственной же политики и обязана выплачивать «чернобыльские» из государственного бюджета, тем самым пиля сук, на котором, кажется, прекрасно устроилась.

Ростислав Новоженец, заместитель главы Украинской Республиканской партии