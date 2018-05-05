Чернобыльцы под Кабмином: Они говорили, что будут служить народу, – а мы и есть народ (фоторепортаж)

Утром под Кабмином собираются чернобыльцы, афганцы и “дети войны” из разных уголков Украины. Тут и Львовщина, и Луганщина, и Сумщина, и Полтавщина. Почти все они держат государственные флаги с черными лентами – в память погибшего в Донецке участника протеста Геннадия Коноплева, и в то же время продолжают протестовать против антисоциальной политики власти.

К социальным протестам власть сейчас готовится очень тщательно и предусмотрительно изолируется от протестующих плотной границей силовиков. Поэтому и сегодня одни милиционеры уже выстраивались возле Кабмина, другие – дополнительные силы – ожидали своей очереди в автобусах, припаркованных ниже Дома правительства.

В Мариинском парке напротив Кабмина начинается столкновение между милицией и участниками акции. Чернобыльцы и афганцы пытаются установить палатки, но «Беркут» становится на пути. Силы последних преобладают. Милиционеры таки отбирают палатки и крепления. В этой толкотне становится плохо председателю Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимиру Проскурину. Вызывают скорую.

Люди жалуются, что во время столкновения “Беркут” применял слезоточивый газ...

Поддержать чернобыльцев и афганцев приехали шахтеры-инвалиды.

– Когда государство было в беде, люди, теряя собственное здоровье, спасали всю Украину, и не только Украину, – говорит в микрофон шахтер-инвалид. – Мы возмущены действиями нашей власти, которая растоптала нашего коллегу в Донецке. Говорите тем, которые спят: не бойтесь встать с колен. Когда народ встает с колен и расправляет плечи – сметается любая власть. Всех не перетопчут – сапог не хватит.

– Когда Янукович хотел идти к власти, вокруг были бигборды: я услышу каждого. Но он сегодня никого не слышит, – возмущается неподалеку от меня участница протеста.

– Женщина, и не услышат они нас! – обреченно выкрикивает ее сосед.

– Господь им судья. Там всех будут судить, – возводя глаза к небу, добавляет еще одна дама.

В это время к окруженного “Беркутом” Кабмину подходит бабулька с веткой.

– Я хочу ойкнуть Азарова, чтобы он ноги протянул, – возмущается она, размахивая палкой.

– Но вы меня сейчас убьете, – пытается ее успокоить молоденький милиционер.

– За что он деньги получает? Он говорит, что все подешевело и лучше стало жить. Я Тигипко в банк положила деньги. У меня есть книжка. Пусть он мне вернет деньги, мне не на что жить. Они говорили, что будут служить народу – я и есть народ. А они нам не служат, а грабят нас.

Под Кабмином появляется Александра Кужель в окружении нардепов Кирилла Куликова, Зоряна Шкиряка, координатора “Общего дела” Александра Данилюка и кучки протестующих. Экс-председатель Госкомпредпринимательства вдруг уверенной и быстрой походкой выходит на проезжую часть. Некоторые протестующие выбегают за ней. Люди перекрывают дорогу напротив Кабмина.

– На тротуар, на тротуар! – что есть духу кричит Куликов.

– Не слушайте Куликова! – призывает кто-то из толпы.

Единого мнения относительно дальнейших действий у этих потенциальных “кормчих” нет. Полуминуты промедления вполне хватает достаточно силовикам – новые отряды “Беркута” быстренько выбегают на дорогу, берут в кольцо всех, кто стоит на проезжей части и отталкивают к тротуару напротив Кабмина. Тротуар очень узкий и забит машинами. Начинается давка.

Градус неудовольствия доходит точки кипения. Народ напирает на “Беркут”.

– Не толкайтесь, отойдите! – кричат нардепы задним рядам, в то же время требуя от силовиков освободить тротуар и дать людям возможность пройти вниз.

В конечном итоге тротуар освобождают.

Кужель идет вниз, но ее сопровождает только кучка сторонников.

– Утром стояла спокойная мирная акция, – объясняет она. – Люди поставили здесь микрофоны, пришли с абсолютно нормальными экономическими требованиями согласно действующего законодательства. Но когда еще люди съезжались, “Беркут” побил афганцев и чернобыльцев, руководителя харьковской организации спиной по асфальту тащили, снесли палатки, украли аппаратуру, при том, что не было решение суда. Мы знаем, что все правительство находится сейчас в Украинском Доме – там съезд работодателей – поэтому мы туда следуем.

Но поступок Кужель большинство митингующих называют провокацией, потому за ней не идут и призывают всех собравшихся не вестись на дальнейшие провокации и стоять под Кабмином до последнего.

– Нас где-то 3-5 тысяч, – раздается с импровизированной сцены. – Но это мало. Нужно 100 тысяч, чтобы власть вынести на улицу. Позор власти! Слава Украине!

Люди с трибуны благодарят Донецк за то, что он поднимается с колен и поднимает Украину, и обвиняют власть в смерти Коноплева.

Организаторы акции протеста призывают всех собравшихся установить палаточный городок под Кабмином: «Или мы стоим тут до последнего, или сдадимся и ничего не добьемся».

А в это время вице-премьер Сергей Тигипко в Украинском Доме рассказывает, что в бюджете недостаточно средств для обеспечения всех социальных выплат чернобыльцам и афганцам:

– Соглашаться на все требования мы не можем, у нас нет на это денег...