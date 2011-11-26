Янукович разрешил врачам парковаться бесплатно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, также он подписал закон «О внесении изменений в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении об ускорении оказания первой медицинской помощи в безотлагательных и экстремальных ситуациях».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября приняла закон о внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении об ускорении оказания первой медицинской помощи в безотлагательных и экстремальных ситуациях.

В соответствии с законом, разрешается бесплатная парковка транспортных средств в специально отведенных для этого местах в случае оборудования транспортного средства, которым управляет медицинский работник, специальным опознавательным знаком установленного законодательством образца; размещение на автомобиле специального стикера с указанием контактного телефона медицинского работника, который управляет этим транспортным средством.

Документ содержит также норму, в соответствии с которой владельцы специально отведенных площадок для парковки должны обеспечить и выделить в пределах площадок места для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют медицинские работники.

Законом устанавливается также, что форма, порядок и условия выдачи специального стикера устанавливаются уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.