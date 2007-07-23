88,8% владельцев земли получили госакты. А сколько дали взяток?

Госкомзем, переформатированный с целью кадровой революции в Госземагенство, сегодня отрапортовал, что 88,8 процента владельцев земельных наделов получили государственные акты на право собственности на землю.

За тремя восьмерками очковтирающей статистики – ночные очереди, взятки и кадровое мордобитие, поскольку Госкомзем и его представительства на местах – это непрестанный генератор теневой наличности в промышленных масштабах, призванной, среди прочего, обслуживать и выборы.

Я попал в эти восемьдесят восемь и восемь десятых процента, поскольку в июне получил акт на землю, которого ожидал год. Впрочем, размер моей взятки просто смешон за киевскими пригородными мерками – двести баксов, – и скорее может быть оценен как компенсация за технические расходы. Тем более, акт был доставлен мне почти домой.

Мой сосед по участку, который поменял Карабах на Украину и хорошо в ней себя чувствует , имел акт уже весной, что дало ему возможность провести в рекордные сроки легальное электричество. Вахиду (так зовут соседа) в феврале это стоило восемь сотен зеленых.

Зато у меня сложилось лучше, чем у кума. Он должен получить акт 26 июля, после двух бессонных ночей в местном отделении кадастрового центра, результатом чего был талончик на получение акта через неделю. Очередь нужно занимать 25-го вечером. При этом свои двести баксов он на лапу дал. Когда он и десятки остальных владельцев разделенных на паи угодий по ту сторону Окружной получат свои долгожданные акты, Госземгенсто выдаст пресс-релиз состоянием на 1 августа о том, что "свыше 90 процентов граждан Украины получили госакты на право собственности на землю".

Ситуация в районном кадастровом центре, где мы получили свои акты, напоминает анекдот о старом еврее, который жаловался раввину, что нет сил дальше жить, а тот посоветовал ему поселить в переполненном доме козу. Когда избавились от козы – жить действительно стало легче.

Когда в агентстве возобновились ночные очереди и начали записываться кто шестисотым, кто семисотым, это значило, что козы лишились, поскольку до тех пор акты без взяток не выдавались от начала года ВООБЩЕ. В начале года в кресло местного отделения кадастрового центра сел юноша, в трудовой книжке которого была единственная запись – председатель управления госкомресурсов в каком-то районе Киевской области. Мой сосед Вахид, очевидно, несколько переплатил посредникам, поскольку для физических лиц такса была устоявшейся – 500 зеленых с носа. Молодой председатель агентства, очевидно, несколько был неразборчивым, поскольку через три месяца ситуация стала невыносимой для всех, и его взяли на горячем.

При этом, конечно, стражами порядка не были соблюдены процедурные требования (ну, чем мы не Америка?), и вскоре юный менеджер очутился на свободе, а еще через несколько недель – в том же кресле. Хотя выводы, говорят, сделал, и процесс выдачи возобновился с более заметными суммами вознаграждения.

Впрочем, тарифы на смену целевого назначения после исторического решения парламентариев Мороза и Симоненко (и Тимошенко тоже) относительно моратория на приватизацию земли значительно выросли.

Однако если “регионалам” удалось порывисто и полномасштабно изменить руководство кадастровых центров, то с Госкомземом это оказалось не так легко: опытные мужи сидят на местах уже десятилетиями и свели мощные редуты обороны. Тогда и пошла в ход реорганизация – Госкомзем постановлением Кабмина переформатировали в Госземагенство, что дало возможность освобождать старожилов под предлогом реорганизации и заполнять баксогенерирующие клеточки своими людьми.

Поэтому на дверях местного отделения Госземагенства висит объявление: "в связи с инвентаризацией справки временно не выдаются". Что сразу же подлило керосина в огонь коррупции – справки выдаются из-под полы, но уже по пересмотренным тарифам.

Говорят, одно из агентств по вопросам международной помощи выделило правительству Януковича достаточно много миллионов полноценных долларов на борьбу с коррупцией. Прочитать бы отчет грантополучателя об освоенных средствах...

Станислав Голубенко, Киев