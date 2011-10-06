Книга рекордов зарегистрировала еще одно уникальное достижение

Национальная "Книга рекордов" зарегистрировала рекорд по выпуску наибольшего в мире количества собственных газет и журналов на украинском языке.

Диплом рекордсмена получила компания "Экспресс Медиа Групп", сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Сегодня состоялась церемония награждения компании-рекордсмена - официальный представитель "Книги рекордов Украины" Игорь ПИДЧИБИЙ вручил руководителю отдела маркетинга Сергею СМАЛЮ диплом, который подтверждает рекорд.

Как отметил представитель национальной «Книги рекордов», «только в августе этого года из полиграфического комплекса «Экспресс Медиа Групп» вышло в свет 5 миллионов 16 тысяч 931 экземпляр украиноязычных газет и журналов. Хочу отметить, что продают их не только в Украине, а в целом в 18 странах мира. Проведя экспертизу, мы установили, что именно "Экспресс Медиа Групп" выпускает наибольшее в Украине и мире количество собственных газет и журналов, изданных на украинском языке".

По словам И.ПИДЧИБИЯ, "Книга рекордов Украины" регистрирует только действительно уникальные достижения. "И очень приятно, когда эти достижения являются национальными, прославляющими нашу страну, - отметил представитель «Книги рекордов». - Рекорд «Экспресс Медиа Групп» как раз относится к этой категории".

*** ООО "Экспресс Медиа Групп" является издателем более десяти изданий разного профиля. Среди них - "Експрес", "Добрий лiкар", "Пост-Поступ", "Порадник господаря", "Вiсник пенсiонера" и други