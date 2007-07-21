Семья Ющенко совершает неофициальный визит в Польшу и Германию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей находится с однодневным неофициальным визитом в Польше.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в неформальной обстановке он примет участие в ряде мероприятий.

Глава Украинского государства и его супруга Екатерина ЮЩЕНКО станут участниками церемонии открытия XXV фестиваля «Лемкивская ватра» в Ждыне.

Также президентская чета посетит Ягеллонский университет в Кракове.

В.ЮЩЕНКО с супругой находятся в поездке вместе с детьми: Виталиной, Андреем, Христинкой, Софийкой и Тарасиком.

Сегодня вечером глава государства отбудет с рабочим визитом в Германию.