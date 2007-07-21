Семья Ющенко совершает неофициальный визит в Польшу и Германию
13:23, 21 июля 2007Разное
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Планы на сегодня
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей находится с однодневным неофициальным визитом в Польше.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в неформальной обстановке он примет участие в ряде мероприятий.
Глава Украинского государства и его супруга Екатерина ЮЩЕНКО станут участниками церемонии открытия XXV фестиваля «Лемкивская ватра» в Ждыне.
Также президентская чета посетит Ягеллонский университет в Кракове.
В.ЮЩЕНКО с супругой находятся в поездке вместе с детьми: Виталиной, Андреем, Христинкой, Софийкой и Тарасиком.
Сегодня вечером глава государства отбудет с рабочим визитом в Германию.
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