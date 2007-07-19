Икону-витраж хорошо видно как изнутри храма, так и снаружи

В Черниговском храме Всех святых установили уникальный витраж - икону Воскресшего Христа.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное богослужение и освящение иконы провел епископ Черниговский и Новгород-Северский АМВРОСИЙ.

Меценатом установки витража стал благотворительный фонд „Родной дом”, который занимается проблемами детей. Как отметила почетный президент фонда Леся СОФИЕНКО, Черниговская земля всегда славилась своими святыми, а в этом храме они все присутствуют, чтобы благословлять детей на их дорогу жизни. „Мы считаем, что наши дети без духовной святости не могут стать теми гражданами, какими бы мы хотели их видеть”, - сказала она.

Витраж с изображением иконы Воскресшего Христа создан в России. Его площадь – 72 кв. м (12 м – высота и 6 м – ширина). Специалисты использовали для создания витража специальное стекло с применением новейших технологий, поэтому икону можно хорошо разглядеть как изнутри храма, так и снаружи.