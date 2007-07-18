В Запорожье мужчина прыгнул с 40-метрового моста и остался жив

В Запорожье 23-летний мужчина, спрыгнув с 40-метрового моста в Днепр, не получил ни одного перелома. Необычное происшествие (согласно данным медиков более 90% таких прыжков приводят к летальному исходу) случилось накануне в центре Запорожья.

"В 13-00 житель Запорожья 1984 г.р. спрыгнул с моста Преображенского. В 13.15 спасатели водно-спасательной станции подобрали мужчину и направили в городской центр экстремальной медицины", - рассказали в МЧС.

По данным начальника отдела медицинских катастроф центра Юрия БАБЕНКО, состояние здоровья молодого мужчны не представляет угрозы для жизни.

"В результате падения с высоты он не получил ни одного перелома, либо какого-то иного серьезного повреждения: у мужчины выявлен лишь ушиб легких и сердца", - пояснил Ю.БАБЕНКО.