В Киеве установят художественное освещение многих архитектурных объектов

К Дню независимости Украины в Киеве установят художественное освещение многих архитектурно-исторических объектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО до 24 августа в столице закончат капитальный ремонт мемориального комплекса "Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", где будет восстановлено и реконструировано внешнее художественно-архитектурное освещение.

К этой же дате коммунальное предприятие "Киевгорсвет" также обещает изготовить и установить иллюминационные конструкции на улицах Грушевского и Институтской.

По словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, профильные службы уже разработали концепцию художественного освещения фасадов, памятников архитектуры и других сооружений. Проект этой концепции планируется рассмотреть на расширенном заседании коллегии КГГА 27 июля.

Кроме того, до 31 августа специалисты должны разработать и утвердить соответствующую общегородскую программу, где будут названы около 80 конкретных объектов, которые нуждаются в первоочередном художественном освещении.

Указанная программа будет рассчитана на пять лет, то есть до проведения финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В частности, будет установлено освещение Бабьего яра, Арки воссоединения народов, памятного знака в честь Магдебургского права на Набережном шоссе, скульптуры-монумента основателям Киева, памятников Григорию Сковороде, Николаю Гоголю, Лесе Украинке и Олесю Гончару, Кирилловской и Андреевской церквей, Выдубицкого монастыря, Замка Ричарда, гостиниц "Киев", "Славутич" и "Турист", помещений десяти районных государственных администраций и тому подобное.

По словам главного инженера КП "Киевгорсвет" Виктора ОНИЩЕНКО, для художественной иллюминации города используются конструкции на новейших световых диодах. Такие иллюминации установлены, в частности, на всех столичных мостах.