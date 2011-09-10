На фаворитов Екатерины II подали в суд

Скульптурные фигурки четырех фаворитов Екатерины Второй будут демонтированы с памятника российской императрице и возвращены на хранение в музей частных коллекций им.Блещунова, а на их место поместят копии этих статуй.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции начальник Управления культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна МАРКОВА.

По ее словам, возвращения в муниципальный музей фигурок фаворитов императрицы добивается в суде группа одесситов, настаивающих, что музейные экспонаты должны храниться в коллекциях музея.

«Истцы хотят, чтобы эти фигуры сняли. Вся эта история связана с людьми, которые протестовали против установки монумента Екатерины Второй», - отметила чиновник горсовета.

Начальник Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия горсовета Владимир МЕЩЕРЯКОВ также считает, что музейные фигурки, изъятые в 2007 году из коллекций Одесского историко-краеведческого музея и переданные на баланс музея им.Блещунова, слишком дорого обходятся городскому бюджету. «На страховку и охрану этих музейных статуй ежегодно уходят немалые деньги», - акцентировал чиновник.

В свою очередь, представитель истца – Ассоциации казацких товариществ «Сечь» Виктор МАЗУРАШ заявил в интервью УНИАН, что окончательное решение по иску к Управлению культуры и туризма Одесской облгосадминистрации, управлению культуры и туризма Одесского горсовета и муниципальному Музею частных коллекций им.Блещунова Окружной Административный суд Одесской области еще не принял. «9-е заседание суда по иску Ассоциации казацких товариществ «Сечь» состоится в начале октября», - уточнил В.МАЗУРАШ.

Он также напомнил, что ранее админсуд принято решение о незаконности перемещении в 2007 году на Таможенную площадь памятника «Потемкинцам - потомки», установленного в 1965 году, согласно решения Совета министров Украинской ССР, в Одессе на бывшей площади Потемкинцев. Но это судебное решение пока властями не выполнено.

Как сообщал УНИАН, открытие 27 октября 2007 года памятника Екатерине Второй вызвало потасовку между противниками установки монумента и сотрудниками спецподразделения "Беркут", которые задержали многих одесситов. Площадь, где проходила церемония, была оцеплена милицией, пропускали людей только по именным приглашениям руководства города.

Накануне открытия памятника представители ряда украинских организаций и партий выступили с совместным заявлением, в котором требовали от СБУ не допустить открытия монумента, который, по их мнению, "задуман, как постоянно действующий генератор межнациональной вражды в Одессе". По их мнению, открытие памятника стало «поруганием памяти тысяч замученных Екатериной украинских патриотов и вызовом всему украинскому народу".