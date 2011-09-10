Украина не будет переходить на "зимнее" время?

Законопроект, предполагающий отказ от перехода на "зимнее" время, уже был одобрен на комитете и 23 сентября попадет на голосование.

Об этом сообщил газете "Сегодня" автор законопроекта "О смене порядка исчисления времени", нардеп от Партии регионов Олег Надоша.

"Судя по всему, документ примут", — считает депутат.

По его словам, депутаты согласны, что экономическая выгода от перевода времени надумана.

"В этом был смысл при нехватке электроэнергии. Но сегодня в мире электроэнергии достаточно, зато в период временного сдвига на 62% увеличивается количество сердечных приступов и в два раза чаще мамы с детьми обращаются к педиатру", - отметил Надоша.

Как утверждают эксперты, ежегодный переход на зимнее время экономил для страны 1 миллиард киловатт или 240 миллионов гривен. Но в переводе на душу населения экономия оказываеся смехотворна — лишь 5 гривен, отмечает газета.

Однако, по словам директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, для Украины, которая все еще не научилась беречь электроэнергию, это все равно ощутимо.

"Если законопроект все же примут, отечественным предприятиям стоило бы в целях экономии сдвигать на час свое рабочее время", - считает он.

Если переход на зимнее время отменят, то московское время, как и раньше, будет опережать киевское на час (россияне в этом году уже не будут переходить на зимнее время).

Среднеевропейское время, по которому живет большинство стран Европы, зимой станет отставать от нашего на два часа, а летом на час.

Украинская правда