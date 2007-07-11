Эстонца приговорили к исправительным работам на даче у тещи

Суд эстонского города Раквере (центр уезда Ляэне-Вирумаа на северо-востоке страны) вынес решение по делу местного жителя, некого Валло, избившего свою жену, сообщает Postimees.

Драчливого Валло обязали провести водопровод на даче, где живет его теща. Таким образом, по мнению суда, будет компенсирован моральный ущерб, который он нанес супруге.

Кроме того, передает Лента.ру, с нерадивого мужа суд взял обещание больше не бить жену, сохранять мир в семье и воздерживаться от злоупотребления алкоголем.