В Азовском море исчезла яхта с тремя членами экипажа

В Азовском море ищут яхту "Пилигрим" с тремя членами экипажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера вечером в МЧС поступила информация о том, что во время проведения парусной регаты на Азовском море, посвященной 75-летию Донецкой области (организатор проведения регаты яхт-клуб "Ильичевец" металлургического комбината им. Ильича, г. Мариуполь), на этапе перехода от косы Обиточная (Запорожская область) к мысу Казантип (АР Крым) в пункт назначения (бухта Татарская) в определенное время не прибыла яхта "Пилигрим" (порт предписания - Мариуполь) с тремя членами экипажа. Всего в соревнованиях приняли участие 14 яхт.

По состоянию на сегодня организовано проведение поисково-спасательных работ: привлечены 5 ед. плавсредств, вертолет, 15 ед. техники и 200 человек.