Судебный процесс против Тимошенко и будущее Украины

Нет никаких сомнений, что позорный спектакль, которым является судебный процесс против прежнего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, и ее недавний арест по обвинениям в неуважении к суду, наносят огромный вред ее стране. Так же нет сомнений в том, что дальнейшее развитие Украины будет играть огромное значение для будущего Европы.

Оранжевая революция 2004 года в Украине зажгла надежду на новую волну демократических реформ в странах на востоке от Европейского Союза. Этот период стал известен как так называемые «цветные» революции. Однако, вскоре силы, которые боялись потерять власть в этом огромном и важном регионе, начали решительное контрнаступление.

Тем не менее, Украина продолжала спотыкаясь двигаться в Европу, сохранив важные достижения 2004 года. Возвращение к власти Виктора Януковича в 2010 году стало результатом свободных и честных выборов.

Для этого понадобилось определенное время, но решительность Януковича продолжать евроинтеграционные усилия, начатые его предшественником Виктором Ющенко, становилась все более понятной перед лицом неоднократных призывов (а иногда даже почти нескрываемых угроз) России присоединиться к таможенному союзу с Беларусью и Казахстаном. В действительности, до конца года напряжение с Россией может еще больше вырасти, потому что внешнеполитическая ориентация Украины будет иметь четкие последствия для Кремля. Демократическая Украине с открытой экономикой и тесными связями с Европейским Союзом не может не повлиять на будущие пути России.

Переговоры относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое включает далеко идущие положения относительно торговой и регулятивной интеграции, могут быть завершены до конца текущего года. Это соглашение может стать моделью для аналогичных соглашений с другими странами, которые принадлежат к Восточному партнерству ЕС. Грузия и Молдова уже готовы начать такие переговоры.

Достаточно обоснованно Украина хочет, чтобы это соглашение сопровождалось подтверждением ее европейской судьбы, а также четкими шагами относительно взаимного безвизового режима. Такое подтверждение могло бы также считаться формальным признанием того, что членство в Европейском Союзе остается долгосрочным выбором Украины.

Но все это попало под серьезную угрозу из-за судебного процесса против Тимошенко. Конечно, в украинской политике мало святых. В действительности, масштабная коррупция очень тесно переплелась с политической системой страны, в которой разные олигархические группы часто борются между собой. Коррупционные сети, которые окружают старую советскую трубопроводную систему, которая поставляет газ из Сибири в Западную Европу, открыто мешают политическому развитию Украины. Но независимо от того, святой он или грешник, каждый человек заслуживает справедливого суда, а не показательного судилища.

Верховенство права должно применяться ко всем. Кроме того, немногие верят, что обвинения против Тимошенко имели бы хоть малейший шанс быть поддержанными в любом суде в странах Запада. Все это похоже на политически направленную попытку Януковича и его сторонников избавиться сильного соперника в канун следующих выборов.

Вместе с другими аналогичными делами эти судебные процессы вызывают серьезные вопросы относительно судебной системы Украины и ее правоохранительных органов. Пока еще они являются самым четким показателем того, что, невзирая на заверения правительства Януковича, Украина развивается в неправильном направлении.

Переговоры относительно соглашения об ассоциации с ЕС необходимо продолжить, ведь это является вопросом стратегического значения для Европы. Но следующие шаги неминуемо будут зависеть от преданности Украины ценностям и принципам, которые лежат в основе европейской интеграции. Если странные сцены, свидетелями которых мы становимся сегодня в Киеве, будут продолжаться, даже ближайшим друзьям Украины будет сложно найти причины для углубления отношений. Судебный процесс против Тимошенко и то, как к ней будет относиться украинская власть, должны не только быть справедливыми, но и считаться справедливыми.

Шаги Украины в направлении ЕС являются отображением ее усилий относительно модернизации и реформирования ее экономики. В действительности, страна может превратиться в Мини-Китай, разместив огромные производственные мощности рядом с крупнейшим интегрированным рынком глобальной экономики. А потенциал Украины как аграрного производителя настолько же поразителен.

И все же пока еще Украина изо всех сил пытается выполнить условия в рамках программы помощи МВФ. Парламент нивелировал предложение относительно далеко идущей пенсионной реформы, сделав ее почти бесполезной, а неоднократные обещания перестать субсидировать расточительное потребление энергии так и не были соблюдены.

Решительная политика реформ могла бы преодолеть эти препятствия; но если Украина хочет продолжать свой путь в ЕС, она должна понять, что верховенство права является предпосылкой реальной интеграции. Правительство Януковича должно критически пересмотреть свое поведение.

В начале этого года «Фридом Хаус» пришла к выводу, что с момента избрания Януковича в 2010 году Украина «стала менее демократической и, если не контролировать текущие тенденции, они будут двигать Украину в сторону автократии и клептократии». Но в выводах организации также отмечается, что «политическое и культурное разнообразие Украины является защитой против попыток любой силы доминировать в политическом пространстве всей страны».

Потому вопрос о будущем Украины остается открытым. Это – большая страна, которая заслуживает безопасного и зажиточного будущего, как члена европейской семьи. Показательное судилище Юлии Тимошенко, к сожалению, угрожает превратить страну в дальнего родственника.