В аварии в Крыму погибли две пассажирки автобуса
20:19, 08 августа 2011Разное
1593 0
Среди 9 пострадавших - трое детей
Два человека погибли, еще девять, в том числе трое детей, пострадали сегодня в результате столкновения пассажирского автобуса Ford Transit и легкового автомобиля Mercedes в Крыму.
Об этом УНИАН сообщил сотрудник ГАИ Крыма.
Две пассажирки автобуса - россиянка и крымчанка - погибли на месте ДТП.
Среди пострадавших - семеро человек из автобуса и двое - из автомобиля. Всего в автобусе было 11 пассажиров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter