В аварии в Крыму погибли две пассажирки автобуса

20:19, 08 августа 2011
Разное
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Среди 9 пострадавших - трое детей

Два человека погибли, еще девять, в том числе трое детей, пострадали сегодня в результате столкновения пассажирского автобуса Ford Transit и легкового автомобиля Mercedes в Крыму.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник ГАИ Крыма.

Две пассажирки автобуса - россиянка и крымчанка - погибли на месте ДТП.

Среди пострадавших - семеро человек из автобуса и двое - из автомобиля. Всего в автобусе было 11 пассажиров.

 

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