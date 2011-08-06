Ночью «Беркут» будет штурмовать митинг под СИЗО (фото)
На месте Шкиль, Шевченко, Королевская
ВМОО «Батьківщина молода» заявляет, что сегодня ночью «Беркут» будет штурмовать мирный митинг протеста под Лукъяновским СИЗО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМОО «Батьківщина молода» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В связи с этим народный депутат, лидер «Батьківщини молодої» Евгений СУСЛОВ и еще несколько народных депутатов приняли решение ночью находиться в палатке - общественной приемной», - отметили в пресс-службе.
«Батьківщина молода» призывает всех граждан собраться завтра в 10:00 на мирный митинг под Лукъяновским СИЗО для поддержки Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня ВМОО «Батьківщина молода» начала бессрочную акцию протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО под Лукъяновским СИЗО. В протестной акции принимают участие около 100 человек.
Представители «Батьківщини молодої» сообщили, что в 16:30 спецподразделение «Беркут» осуществило силовое нападение на митингующих и снесло палатку - общественную приемную Николая ТОМЕНКО. Митингующие окружили палатку-приемную Е.СУСЛОВА и охраняют его.
Во время столкновения с «Беркутом» несколько людей травмированы, их отвезли в больницу. В то же время «Батьківщина молода» планирует продолжать акцию протеста, невзирая на погром и действия «Беркута».
«Мы отсюда не уйдем ни на метр», - заявил Н.СУСЛОВ.
После инцидента к протестующим присоединились народные депутаты Андрей ШКИЛЬ, Борис ШИЯНОВ, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Андрей ШЕВЧЕНКО.