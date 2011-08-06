Ночью «Беркут» будет штурмовать митинг под СИЗО (фото)

ВМОО «Батьківщина молода» заявляет, что сегодня ночью «Беркут» будет штурмовать мирный митинг протеста под Лукъяновским СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВМОО «Батьківщина молода» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В связи с этим народный депутат, лидер «Батьківщини молодої» Евгений СУСЛОВ и еще несколько народных депутатов приняли решение ночью находиться в палатке - общественной приемной», - отметили в пресс-службе.

«Батьківщина молода» призывает всех граждан собраться завтра в 10:00 на мирный митинг под Лукъяновским СИЗО для поддержки Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВМОО «Батьківщина молода» начала бессрочную акцию протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО под Лукъяновским СИЗО. В протестной акции принимают участие около 100 человек.

Представители «Батьківщини молодої» сообщили, что в 16:30 спецподразделение «Беркут» осуществило силовое нападение на митингующих и снесло палатку - общественную приемную Николая ТОМЕНКО. Митингующие окружили палатку-приемную Е.СУСЛОВА и охраняют его.

Во время столкновения с «Беркутом» несколько людей травмированы, их отвезли в больницу. В то же время «Батьківщина молода» планирует продолжать акцию протеста, невзирая на погром и действия «Беркута».

«Мы отсюда не уйдем ни на метр», - заявил Н.СУСЛОВ.

После инцидента к протестующим присоединились народные депутаты Андрей ШКИЛЬ, Борис ШИЯНОВ, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Андрей ШЕВЧЕНКО.

Фото УНИАН

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