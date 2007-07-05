Кто позволил продать дома Скоропадских?

Работники Черниговской областной инспекции по охране памятников истории и культуры возмущены тем, что в Интернете и СМИ, как областного, так и государственного уровня, прошла дезинформация о том, якобы инспекция признала флигели имения Ивана Скоропадского (деда последнего украинского гетмана, творца уникального Тростянецкого дендропарка), который «разрушили до основания после революции», «не представляющими исторической ценности».

Об этом сообщила УНИАН заведующий сектором отдела охраны памятников истории и монументального искусства Ирина ЦИМБАЛЕНКО.

«В наше учреждение никакого официального обращения об исторической ценности комплекса и возможности его продажи не поступало», - подчеркнула она.

По словам И.ЦИМБАЛЕНКО, все вопросы, связанные с хозяйственными зданиями, которые остались от имения Скоропадского, находятся в ведении органов местного самоуправления, которые и приняли решение об их продаже. И.ЦИМБАЛЕНКО уточнила, что поселковый совет решил продать флигели имения нескольким лицам, среди которых есть и потомок Скоропадских.

К компетенции инспекции на территории Тростянецкого дендропарка (Ичнянский район Черниговской области) относятся три объекта – могила И.М.Скоропадского, памятник Т.Г.Шевченко и памятник И.М.Скоропадскому, отметила она.