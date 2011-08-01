Гаишник! Единожды солгавши – кто ж тебе поверит!?

Вот свежая информация от ГАИ Украины: "ГАИ выйдет на дороги с новым "Визиром". Инспекторам дорожного движения позволили использовать сканеры скорости автомобилей "Визир-2".

Только три месяца назад "Визиры-2" убрали с дорог после того, как прокуратура выяснила, что он не был сертифицирован, а значит, на основании его показаний нельзя было выписывать штрафы. И вот снова! - ГАИ Украины со дня на день ожидает массового возвращения сканеров скорости TruеCam (Визир), которых водители прозвали "кормильцами инспекторов".

"Этот прибор создан с помощью NASA, он удобен тем, что есть функции и фото, и видео, отличается удобством в эксплуатации. Нарушителей, которые превышают скорость, он высчитывает с помощью лазерного луча, после чего автомобиль останавливаем и составляем протокол. Лихачей с его помощью можно обнаружить в два-три раза больше, чем с любым другим", - рассказали инспекторы ГАИ, пишет Сегодня.

В Управлении ГАИ МВД Украины информацию о возвращении приборов на дороги подтвердили. "Со вчерашнего дня (субботы, 30 июля) у нас появилось право использовать эти приборы для контроля скорости, - рассказал замначальника ГАИ Украины Владимир Резников. - Мы получили необходимые выводы государственной специальной службы технической защиты информации. То есть, те документы, которые требовала генпрокуратура в своем предписании. Мы уже начали использовать эти приборы, например, в Киеве. Постепенно будем оснащать ими региональные ГАИ. В наличии у нас сейчас есть 137 таких приборов". Устройство, кстати, недешевое - 90 тысяч гривен.

Со своей стороны, водители говорят, что главный минус прибора - он может зафиксировать скорость одного автомобиля-нарушителя, а обвинить в нарушении могут другого. В ГАИ это отрицают, убеждая, что приборы работают честно. По их словам, усовершенствованный родственник "Визира" не допускает ошибок и не боится судов. На машине, которая действительно превышает скорость, устройство ставит крестик. Эта метка метрологически подтверждена.

Однако будучи недоверчивым к нововведениям от генпрокуратуры (а именно генпрокуратура «что-то там» требовала в своем предписании), я специально посетил сайт государственной специальной службы технической защиты информации - и окончательно убедился, что ГАИ продолжает лгать, лгать и лгать!

Дело в том что данная организация ИМЕЕТ ПРАВО СЕРТИФИЦИРОВАТЬ только лишь ту часть прибора, в которой идет процесс сохранения информации. А вот процесс непосредственного измерения – каким бы он ни был – данная организация сертифицировать НЕ ИМЕЕТ ПРАВА!!!

Чтобы не вызывать бурю негодований в свой адрес, рекомендую ознакомится со «свежеиспеченным» «ПОЛОЖЕННЯМ про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» , утвержденным Указом Президента Украини від 30 июня 2011 года №717/2011.

В нем нет нималейшего намека на право сертифицировать измерительные средства! …Да, конечно, можно спекульнуть… и сказать, что данную «проверку» проводили, руководствуясь пунктом:

«33) здійснює формування та реалізацію державної технічної політики в галузі зв’язку, а саме:

розробляє відповідно до законодавства технічні регламенти, норми, стандарти, методики розрахунків електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, інші нормативні документи у сферах телекомунікацій, поштового зв`язку та користування радіочастотним ресурсом України;»

и пунктом:

«77) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.»

Но тогда получается что данная «бригада» имеет право на любые виды лицензирования – «от забивания гвоздей до запуска космических кораблей»...

Владимир Чурюкин