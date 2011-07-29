Азаров нам снова «поет песни»?

Слушая слова премьер-министра Николая Азарова об экономических достижениях Украины в первой половине 2011 года, неподготовленному человеку весьма трудно представить реальную картину. Уж больно всё хорошо выглядит: ВВП и промышленное производство растет, инфляция под контролем, все другие показатели, озвучиваемые главой правительства, радуют ухо.

«Предварительная оценка роста валового внутреннего продукта Украины засвидетельствовала рост ВВП на 4,4%, а рост промышленного производства за январь-июнь текущего года составил около 9%. Напомню, это прирост к той базе, которая за соответствующий период прошлого года увеличилась на 12,2%», - рассказал онна заседании Кабмина, вернувшись из отпуска. Красивые цифры? Вроде бы, да. Дальше – больше! «Особенно позитивно, что наибольший вклад в создание валовой добавочной стоимости дала перерабатывающая промышленность - более 10%, строительство - почти 15%, машиностроение - 21,2%, химическое производство - 22%, сработали стимулы для легкой промышленности», - сыпал прекрасными показателями премьер-министр. По его словам, впервые рост отрасли легкой промышленности составил 13,4%. Кроме того, как сказал Азаров, в последнее время «ожил и укрепился внутренний рынок».

Однако в действительности, Николай Янович взялся за старое и в очередной раз старательно приукрасил ситуацию. Надо сказать, что однажды не удержался в связи с такой его манерой даже президент. «И когда я слышу, Николай Янович, заседания правительства, когда вы рассказываете, что все, мы достигли того, того, все у нас хорошо, и дальше все будет хорошо, я вам говорю - говорите правду. Покажите те графики, которые вы мне показываете, что в мире происходит. Скажите людям правду, песни петь не надо», - раскритиковал Янукович премьер-министраза подобные вещи в ноябре прошлого года.

Например, Азаров не стал детализировать экономическую динамику поквартально, ограничившись оглашением показателя в целом за первое полугодие. И думается, поступил так умышленно, поскольку картинка сразу же сделалась бы не такой симпатичной.

Он сообщил о росте реального ВВП за 6 месяцев нынешнего года на 4,4%, при этом промолчал, что за первый квартал, по данным Госстата, прирост ВВП составил 5,3% (по второму кварталу данных еще нет). Сопоставив две эти цифры, не сложно в уме высчитать, что прирост ВВП за второй квартал оказался намного меньше, чем за первый квартал – всего 3,5% (если решать чисто арифметическую задачку).

Впрочем, на днях эксперты Нацбанка огласилисвои показатели роста ВВП во втором квартале 2011 года. По их оценкам реальный ВВП увеличился во втором квартале к соответствующему периоду прошлого года на 3,5-3,8%. Таким образом, налицо существенное снижение темпов роста экономики Украины во втором квартале нынешнего года по сравнению с показателями за первый квартал и за 2010 год (рост на 4,2%). И уже понятно, что в этом году в стране будет также относительно невысокий показатель роста ВВП – приблизительно 4%, с небольшими отклонениями в ту или иную сторону от этой цифры в зависимости от конъюнктуры на внешних рынках для отечественных экспортеров.

К слову, некоторое ухудшение в последние пару месяцев конъюнктуры для экспортеров металлургической и химической продукции стало, возможно, одной из причин замедления темпа роста украинской экономики во втором квартале текущего года. А еще две важнейшие причины этого очевидны.

Первая состоит в том, что правительство Азарова стало исповедовать в последнее время политику существенного сокращения темпов роста реальных доходов населения. Например, в первом квартале этого года к соответствующему периоду 2010 года реальная зарплата выросла на 11,1%. Однако в мае к маю прошлого года данный показатель снизился до 5,2%, а в июне к июню – до 1,9%.

Причем, во многих регионах Украины в прошлом месяце произошло даже падение реальной зарплаты: в Автономной Республике Крым – на 4,3%; в Закарпатской области – на 0,6%; во Львовской области – на 0,1%; в Николаевской области на 4,4%; в Одесской области – на 0,5%; в Полтавской области – на 1,1%; в Ровненской области – на 2,1%; в Тернопольской области – на 3,5%; в Херсонской области – на 5,9%; в Черниговской области – на 3,7%; в городе Севастополе – на 2,4%.

А в разрезе видов экономической деятельности снижение реальной зарплаты в июне имело место в сферах: почта и связь; государственное управление; образование; охрана здоровья и оказание социальных услуг; культура и спорт. То есть, главным образом, пострадали «бюджетники».

С пенсиями украинцев ситуация еще хуже. Так, вице-премьер Сергей Тигипко недавно рассказал, что по состоянию на 1 июля 2011 года средний размер пенсионной выплаты в Украине увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реально же - с коррекцией на инфляцию - средняя пенсия уменьшилась на 2,4%.

Следовательно, раз реальные доходы украинцев снижаются, то и купить товаров-услуг они могут сейчас меньше, чем на свои зарплаты и пенсии в прошлом году. Причем, не нужно забывать, что покупают соотечественники в последнее время все меньше украинской продукции, но все больше импортной. О чем свидетельствуют показатели статистики. А означает такая ситуация уменьшение объемов реализации отечественных товаров и услуг в натуральных показателях. Потому цифры по ВВП и ухудшаются.

В связи с этим информация от Азарова о том, что «ожил и укрепился внутренний рынок» - мягко говоря, не соответствует действительности.

Вторая причина торможения экономического роста в Украине заключается в отсутствии обещанных нынешней властью реформ. Новая загадка по данному поводу: слышно, но не видно – что это? Ответ: реформы Януковича.

На самом деле ситуация для бизнеса за последние полтора года в Украине лишь ухудшилась. Коррупция возросла, от честной конкуренции не осталось и следа, иностранные инвесторы обходят страну стороной.

В связи с таким положением дел в украинской экономике и вообще в стране нельзя не вспомнить об обещаниях Януковича и Азарова, оглашенных ими в начале прошлого года. Президент тогда заверил украинцев, что наша страна через 10 лет войдет в двадцатку наиболее экономически развитых государств мира. А премьер-министр уточнил, что для этого потребуется удвоить ВВП в течение 10 лет.

Но для того, чтобы реальный ВВП за 10 лет удвоился, требуется его среднегодовой прирост в размере 7,2%. Тогда как уже два первых года президентства Януковича экономика Украины показывает прирост на уровне всего около 4%, а значит, в оставшиеся 8 лет нужны еще большие темпы экономического роста – что вряд ли реально.

Поэтому уже сегодня можно смело констатировать, что данное обещание Януковича обречено на провал. Более того, можно спрогнозировать, что если в самое ближайшее время не будут предприняты радикальные меры для исправления ситуации, то украинской экономике в скором будущем грозит вообще падение.

Нынешняя же ситуация в украинской экономике представляется крайне удручающей – и по динамике ВВП, и по темпам наращивания государственного долга, и по инвестиционному климату, и по инфляции, и по доходам населения. Тогда как Азаров «поет» совсем другие «песни»...

Аркадий Кашуба