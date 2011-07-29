Под Киевом сыграют в средневековый футбол

30-31 июля в «Парке Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области) состоится праздничная программа в честь святого равноапостольного князя Владимира и годовщины Крещения Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Парка Киевская Русь», всех посетителей у ворот предместья Древнего Киева будет встречать «Смена почетного Киевского караула».

В рамках празднования гости увидят театрализованную постановку былины «Как народ киевский Князя Владимира величал», выступления конного театра "Парк Киевская Русь", театрализованный церемониал «Благословения детей и родителей Великим Князем Владимиром», шоу-парад "Княжеские флаги", развлекательную спортивно-княжескую тропу с церемониалом коронации победителя «Великим Князем Киевским».

Праздник состоится при участии активистов Всеукраинской молодежной общественной организации «Молодые регионы». В этот день на территории Парка состоится праздничный флеш-моб. Гости праздника возьмутся за руки и, символизируя единство и дружбу, сформируют цифру «988» – год, когда Владимир Великий освятил Русь, введя христианство.

После флеш-моба все посетители Парка будут иметь возможность сыграть в средневековый футбол, а команда самых ловких получит подарки от организаторов праздника.

«Наша цель – организовать действительно яркий праздник, ведь это выдающаяся дата в истории и Украины, и других государств, которые входили в состав Киевской Руси. В этот день гостей Парка ждет интересная и познавательная программа», - прокомментировал главный режиссер театра «Парка Киевская Русь» Александр АНДРИЕНКО.

«Молодые люди в современном мире часто не знают, откуда походят традиции, которых придерживаются их родители и они сами. Из-за этого часто возникают разные недоразумения. Чтобы молодежь имела возможность осознать роль ключевых событий в истории общества, наша организация проводит подобные мероприятия. Празднование годовщины Крещения Киевской Руси – это один из проектов, который носит сразу несколько функций. С одной стороны – просветительскую, с другой – привлечение молодежи к активному здоровому отдыху», - считает народный депутат Украины, председатель ВМОО «Молодые регионы» Андрей ПИНЧУК.

Посетителям Парка предложат принять участие в эксклюзивном историческом интерактиве «Испытание властью». Кроме того, в рамках праздника запланирована детская развлекательная программа «Красно солнышко», в которой будет представлено немало игр и шоу для самых молодых гостей. Родителям организаторы тоже подготовили немало интересных игр – это два увлекательных турнира «Славянска лапта» и «Древнеславянские городки», а также целый блок старинных игр «Богатырские утехи и забавы».

Уже по традиции, в ходе празднования в Парке работают локации – катания верхом, лучный тир, средневековая кухня.

Также гостям будет предложено посетить мастер-класс по владению средневековым оружием, научиться умело владеть мечом и копьем и почувствовать себя настоящим старославянским воином.