Советы посторонного: Тимошенко нужен гражданский представитель в суде

Точнее так: представитель гражданского ответчика. Объясню...

Сегодня двум американским адвокатам судья Киреев отказал в праве быть защитниками Юлии Тимошенко в суде.

Подсказываю, как сделать, чтобы американские адвокаты смогли защищать Юлию Владимировну и даже всемогущий судья Киреев не смог им в этом помешать.

Юлия Владимировна, кроме того, что вы можете взять для юридической защиты официального адвоката, вы можете пригласить абсолютно на законных основаниях квалифицированного юриста в другом статусе - как представителя гражданского ответчика. Нужно признать, судья Киреев формально был прав, когда отказал вам в просьбе допустить к суду американских адвокатов, ведь они... не являются адвокатами согласно нашему законодательству.

Но на этом жизнь не должна заканчиваться. Как известно, Нафтогаз Украины заявил вам гражданский иск - полтора миллиарда гривен ущерба. Поєтому, в соответствии со статьей 51 УПК, вы являетесь гражданским ответчиком. А в соответствии со статьей 52 УПК, вы можете иметь представителя гражданского ответчика. И именно в этой роли вы можете привлечь к судебному процессу тех же американских юристов. И они за несколько дней смогут доказать отсутствие нанесенных убытков, если таковые отсутствуют, а следовательно и абсурдность обвинения. Кроме того, они будут иметь возможность задавать свидетелям квалифицированные вопросы.

А еще, кроме того, согласитесь, Юлия Владимировна, само присутствие американских специалистов добавит процессу веса. Это же совсем другое дело, когда заморский гость по-английски что-то спрашивает, переводчик потом переводит, все внимательно слушают. Солидно? Солидно. Думаю, даже судья Киреев вынужден будет еще больше бояться принять неправедное решение.

Теперь, собственно, о том, почему судья Киреев не сможет “послать”, извините, отказать американцам в этом маленьком юридическом капризе. Потому что по украинскому законодательству к таким защитникам нет никаких квалификационных требований. Они могут быть блондинами, брюнетами, совсем не такими гламурными, как ваш Власенко, могут родиться в Америке, Африке или на острове Маврикий, и судья Киреев не найдет юридической лазейки, чтобы сказать им: янки, гоу хоум. Он будет должен, вскинув свою легендарную бровь, сказать: янки, велкам ту Печерский суд, велкам ту Киреев-шоу. Вот почему я советую Вам, Юлия Владимировна, предпринять этот шаг. Если вы уже платите таким мощным специалистам, то они должны быть в зале суда и исполнять свои профессиональные обязанности. И было бы неосмотрительно и просто недальновидно для Вас не воспользоваться возможностью и не “завести” их таким образом в зал суда. Другого пути просто нет, ведь заводить американских представителей, как специалистов в области права довольно сложно: они должны признать действительными в Украине свои дипломы, а надежды, что министр Табачник сделает это быстро и даже сделает в принципе, нет.

Теперь еще один совет.

Как я понял, Вашей целью оттянуть рассмотрение дела. Здесь тоже предлагаю более цивилизованный и действенный способ, чем развесистые монологи ваших адвокатов и раздражение судьи.

Как известно, согласно Уголовно-процессуальному Кодексу Украины, существует автоматизированная система документооборота в суде, при которой все судьи должны получать одинаковое количество дел (за исключением, когда в суде есть специализация, но об этом немного ниже). Обратились ли Ваши юристы в Печерский суд с запросом о выполнении статьи 16 (2) УПК и соответствующего решения Совета судей Украины от 26 ноября 2010 года за номером номер 30? Согласно указанным документам, судья Киреев должен иметь не меньшую нагрузку, чем другие судьи. То есть, если в суде рассматривается триста дел на тридцать судей, то у судьи Киреева должно быть не меньше десяти дел. А, соответственно, он не может ежедневно судить Юлию Тимошенко. Он должен судить и других.

Можно было бы предположить, что дело Тимошенко является чрезвычайно сложным, поэтому судья Киреев должен сосредоточиться лишь на нем. Но такое законом нигде не предусмотрено (читайте упомянутые документы). Следовательно, дело передано судье Кирееву с грубым нарушением закона. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Даже если бы такая юридическая “отмазка” существовала, дело Тимошенко не является юридически сложным, это скажет вам каждый первокурсник. В нем лишь один эпизод и 17 томов, тогда как есть дела по 300 томов и две сотни эпизодов. И что, тогда одному судье всю жизнь рассматривать одно это дело?

Наконец, если в Печерском суде есть специализация, хочется знать, на чем именно специализируется судья Киреев? Даже если он исключительно специализируется на уголовных делах, и тогда у него не может быть дело лишь одной Юлии Тимошенко, потому что Печерский суд имеет и другие дела этой категории.

Но в конечном итоге, почему до сих пор никто из ваших юристов и депутатов не спрашивал об этом в Печерском суде? Если не спрашивали о таких очевидных вещах, то что они тогда делают? А если спрашивали, почему мы не слышали об ответах на эти вопросы председателя Печерского райсуда госпожи Отрош? Убежден, это были бы очень интересные ответы.

Так что, дорогая Юлия Владимировна! Зачем вы стучитесь в зарешеченное окно, охраняемое «Беркутом» и «Грифоном», когда можно войти в двери? Это правовые двери, и нужно стучать. Нельзя выиграть процесс лишь одним невставанием. Юристы должны работать, как бы гламурны они не были.

Юлия Владимировна, простите, что обращаюсь таким образом. Другим к вам не достучаться. Но если защищаться, то по полной, а если затягивать процесс, то цивилизовано.

Искренне ваш, член сообщества анонимных защитников Владимир Хомин