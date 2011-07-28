Противники Тимошенко принесли под Печерский суд медведя (фото)
16:56, 28 июля 2011Разное
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Киреев для них - молодец
Активисты движения «Тимошенко к ответственности» провели сегодня флеш-моб «Медвежья услуга».
Во двор Печерского суда они принесли игрушечного белого медведя, на котором написано «$450», «Медвежья услуга», «Газовое соглашение».
«Юля» (эту роль играла председатель движения Екатерина Смирнова) «презентовала» свои договоренности с РФ о цене на газ, обращаясь при этом якобы к гражданам (в действительности - своим соратникам): «..."любі мої", я договорилась с Газпромом, вот вам моя медвежья услуга».
Активисты громко выкрикивали «Киреев - молодец» и «Юля, опомнись».
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