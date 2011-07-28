Тимошенко, Луценко и особенности политического судопроизводства в Украине

Все прекрасно понимают, что судебные процессы над Тимошенко и Луценко - политические. Их наказывают не за совершенные преступления. Даже при том, что, учитывая правовой нигилизм, которые постоянно исповедовали и Тимошенко, и Луценко, в их действиях можно найти множество оснований для возбуждения уголовных дел.

У нас политики вообще абсолютно безнаказаны. За 20 лет у нас не наказан ни один из них.

Хотя при подписании газовых соглашений было действительно совершено много такого, что тянет на несколько уголовных дел.

Обвинение против Тимошенко в Печерском суде базируется на том, что она превысила свои полномочия, и, фактически обманув тогдашнего руководителя Нафтогаза Олега Дубину, назвала свое поручение директивами. А по закону о Кабинете министров Украины и регламенте деятельности правительства, премьер-министр должен действовать исключительно в пределах предоставленных полномочий, и среди них - право подписывать поручения или распоряжения, но никоим образом не директивы. Если бы Тимошенко действовала формально более корректно, то она, перед тем, как лететь в Москву, могла созвать хоть ночью заседание правительства и, учитывая, что имела в нем большинство сторонников, утвердить свои директивы. Однако привычка действовать неправовым образом сыграла сейчас против нее.

Другое дело, что Тимошенко пытаются судить лишь потому, что она остается наиболее серьезным политическим противником для власти.

Что же касается самого судебного процесса, то именно Тимошенко не заинтересована в том, чтобы он был процессуально безукоризненным. Потому что в самом расследованном деле все же есть формальные признаки преступления. По этим формальным признакам ее и будут пытаться осудить.

Поэтому Тимошенко преднамеренно провоцирует и будет провоцировать в дальнейшем судью, толкая его на отступление от формальной процедуры.

Понятно, если кого-то допечь, то он теряет контроль за правильностью и четкостью своих движений.

Потом никто не будет разбираться, сколько раз сама госпожа Тимошенко нарушила нормы УПК. В деле будут оставаться лишь формальные нарушения судьи.

Что же касается украинского суда как такового, то всем известно, что независимого, профессионального судопроизводства в Украине нет. И Тимошенко тоже приложила к этому значительные усилия. Вспомним хотя бы судебные процессы, в которых были задействованы Тимошенко и БЮТ, в период из 2005-го по 2009 год и роль конкурирующих групп Портнова и зятя председателя Верховного суда Корнийчука. Можно считать гримасой истории тот факт, что дело против Юрия Луценко ведет судья Вовк. Это тот же судья, которого в свое время в своих интересах использовали Тимошенко и БЮТ с целью запрещения рекламы, в которой была критика в адрес правительства Тимошенко.

Учитывая, что наши политики, находясь у власти, делают все, чтобы суды были коррумпированы и зависимы от нее, мы всегда можем сказать: судить политика нельзя, потому что в стране нет независимого судопроизводства. Таким образом, возникает замкнутый круг, по которому страна ходит все последние 20 лет.

С точки зрения долгосрочных интересов страны, если бы относительно Тимошенко суд вынес обвинительный приговор, то это открыло бы для политиков ящик Пандорры. Ведь шансов, что когда-то будут судить и тех, кто сейчас при власти, станет значительно больше.

Хотя, честно говоря, я пока еще не очень верю, что ее посадят. Путин недаром летал в Крым на частную встречу с Януковичом. Тимошенко не девочка для битья. Если ее действительно посадят, к тому же на достаточно большой срок, нас ждут громкие скандалы и конфликты с Россией. Более того, у Тимошенко будут основания считать, что Путин ее сдал, а потому могут быть обнародованы такие факты, которые очень подорвут позиции и Газпрома, и самого Путина в мире.

К сожалению, это слишком хорошо, чтобы стать реальностью.

Шансов сесть гораздо больше у Луценко. Хотя и он, скорее всего, получит условное наказание.

Что же касается заявлений об угрозе авторитаризма в Украине, то покажите мне сильную авторитарную власть с рейтингом поддержки населения в 15-20%. Такого нигде и никогда не было.

Потому давайте не будем пугать друг друга авторитаризмом наподобие белорусского или российского. Жесткого авторитаризма в силу региональных отличий и политических вкусов в Украине не было и, скорее всего, уже не будет.

Такая угроза существовала, если бы Тимошенко стала президентом, потому что левым популизмом, как свидетельствует опыт, можно на определенное время объединить людей и получить достаточно большой рейтинг. А такие деятели, как Янукович, и такие партии, как ПР, не могут быть в Украине настолько популярны, чтобы создать сильную авторитарную власть.

В то же время, считаю, люди имеют все основания требовать от власти не злоупотреблять арестами относительно всех граждан, в том числе политиков. Возможность использовать арест как меру пресечения должна быть жестко ограничена нормами УПК. Это в интересах и представителей правящего режима.

Кроме того, я бы считал очень важным требовать от Конституционного суда пересмотра решения о декларировании доходов и расходов не только госслужащих, но и их семей. Напомню, что КС признал это неконституционным. Очевидно, что без обнародования доходов и расходов семей госслужащих преодолеть коррупцию судей, а следовательно, и зависимость от власти, невозможно.

Борис Кушнирук