В Крыму горела фура с коньяком

Сотрудники МЧС вытащили из загоревшегося на дороге в Крыму грузового автомобиля четыре тысячи бутылок коньяка - более 75% груза, который направлялся в город Цюрупинск Херсонской области.

MAN, принадлежащий частному предпримателю из Одессы, вспыхнул в Первомайском районе полуострова вечером в среду из-за короткого замыкания электропроводки, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций.

«Водитель заметил дым, идущий из-под кабины, остановил грузовик и вышел из него. Потушить возгорание огнетушителем не удалось», - говорится в пресс-релизе.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, кабина тягача сгорела, и пламя перекидывалось на левый борт фуры. Пожарные спасли прицеп грузовика и часть груза. Нанесенный пожаром убыток устанавливается.