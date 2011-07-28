Когда мы станем ездить с комфортом?

Ежегодно в сезон отпусков от кого-нибудь из знакомых «путешественников» я слышу: «Ну сколько можно? 12 часов в поезде, жара невыносимая!». Некоторым везет больше — и они страдают от чересчур охлажденного вагона. Последний случай - не проблема: попросил проводника, он выключил кондиционер, а вот, как быть с вагонами, где эти системы не предусмотрены? Оказывается, сегодня таких на железных дорогах большинство: около 2,5 тысяч, что составляет лишь менее трети от сейчас используемых железными дорогами Украины. По данным «Укрзализныци», в 2011 году парк пополнился только 29 модернизированными вагонами, где специально установили кондиционеры, которые не были предусмотрены производителем вагонов (данные озвучивались в апреле УЗ, когда она рапортовала о подготовке к лету).

Я удивился, узнав, что по данным «Укрзализныци», глубокая модернизация вагонов, которая предусматривает установку современной системы кондиционирования, стоит ни много ни мало два миллиона гривен за вагон. Если их умножить на 4,5 тысячи вагонов без кондиционеров получается страшная цифра в миллиарды гривен. Которую, понятно, «Укрзализныця» по сусекам не наскребет, к сожалению для нас, пассажиров, поэтому и «паримся».

Ведомство рапортует, что перевозки пассажиров убыточны и покрываются за счет перевозок грузов. К примеру, в «Укрзализныце» заявляют, что предприятие потеряло на перевозке пассажиров дальнего сообщения с начала этого года уже 3,8 млрд. грн., и ежегодно убытки возрастают. В таком случае интересно, почему к проблеме не подключается государство, которое должно это делать по закону, а не делает. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», приобретение подвижного состава для перевозки пассажиров осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины. Может, власти следует деликатно намекнуть, что мы нуждаемся в комфортном проезде, и получить наконец дотации на поезда, ведь выделяют же средства на коммунальный транспорт, к примеру?

Какими могут быть выходы из данной ситуации и когда мы станем ездить в комфортных поездах? Помощь государства, как выход, отметается, раз все прошедшие 20 лет оно этого не делало. Есть еще один путь: снять с путей все вагоны без кондиционеров - хватит над нами издеваться. На это «Укрзализныця» вряд ли подойдет, так как она должна заниматься социальными перевозками, а в двух с половиной тысячах вагонов всех, понятно, не перевезешь.

Что остается, если решение - закупить новые вагоны с кондиционированием - тоже по понятным причинам отпадает. Ведь, если установить систему кондиционирования воздуха стоит 2 миллиона, то сколько тогда стоит покупка 4,5 тысяч новых вагонов (чтобы заменить все без кондиционеров)?

«Укрзализныця» обещает уже в ближайшее время существенно улучшить ситуацию за счет планирования движения поездов. К примеру, летом УЗ использует где-то на полторы тысячи вагонов больше, чем в остальные не пиковые периоды. Таким образом, сотни вагонов простаивают, хотя при этом «ненужные» вагоны тоже надо обслуживать и отвлекать на это средства. Ведомство пишет, что гендиректор Владимир Козак поставил задачу улучшить показатели эксплуатации поездов: количество пассажиров обещают перевозить такое же, но оптимизируют оборот вагонов и уменьшат их количество за счет увеличения скоростей, сокращения стоянок и простоев.

Улучшению оборачиваемости должна поспособствовать покупка УЗ новых поездов „Хюндай” и „Шкода” к Евро-2012. Эти дневные поезда будут ездить и оборачиваться быстрее, значит, больше пассажиров проедет в новых кондиционированных поездах. Надеюсь, следующим летом я смогу доехать в Крым на каком-нибудь дневном поезде часов за пять.

Ранее Козак заявлял, что таким образом, за счет «ускорения и улучшения», на следующий год железным дорогам понадобится всего около 4 тыс. вагонов из нынешних 7 тысяч. Значит, каждый вагон получит больше средств, и его подготовка к рейсам, по существу, должна быть улучшена. Что ж, посмотрим на реализацию этих планов. Главное, что тарифы пока что не повышают, хоть они и ниже, чем в многих странах.

А лет через шесть планируется вообще перейти полностью на ускоренные дневные поезда, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников. Жаль, конечно, старых добрых спальных вагонов, когда заснул — и проснулся в пункте назначения. Но с другой стороны, если при этом спать приходиться в душном вагоне без кондиционера...

Пока же, проехаться с кондиционером можно только в СВ (недоступная роскошь для многих) и купейных вагонах, билеты на которые раскупаются в первую очередь. Остается всего... 39 плацкартных вагонов с кондиционерами (данные УЗ), таким образом, наши шансы ехать в плацкартном с ветерком ничтожны, разве что будут открыты все окна. Ведь в плацкартных вагонах, выпущенных в не позже 70-х прошлого века, система кондиционирования не была даже предусмотрена — и советский человек терпел, ехал.

Остап Каравайный