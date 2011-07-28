Завершился мотопробег, посвященный культуре движения на дорогах

В Украине завершился мотопробег «БайКрай», посвященный культуре движения на дорогах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор акции, двухразовый владелец титула «Самый сильный человек планеты» Василий ВИРАСТЮК.

По его словам, мотопробег стартовал 17 июля в Киеве возле Киево-Печерской Лавры и завершился через девять дней в точке отправления. В пробеге принимали участия восемь байкеров, среди которых известные спортсмены и бизнесмены - бизнесмен, автор и исполнитель песен Юрий VORON, пауэрлифтер Алексей СОЛОВЬЕВ, представители Украинской службы спасения Дмитрий ДЯТЛОВСКИЙ и Александр КОРНИЙЧУК, самый известный байкер Украины Ашот «Сальвадор» АРУШАНОВ, мастер спорта по вольной борьбе, борец сумо Олег ЧЕРНУХА, бизнесмен Дмитрий ГРОМОВ. Участники пробега преодолели 5628 км 900 м по западной, центральной части Украины, а также Крыму на востоке, побывав в 25 областных центрах страны.

Цель акции – привлечь внимание участников дорожного движения к культуре взаимоотношений на дорогах, взаимопониманию между автомобилистами и двухколесными видами транспорта.

«Очень тяжело передвигаться по дорогам Украины, отсутствует культура езды, люди не соблюдают правила, порой не обращая внимания на двухколесный транспорт, поскольку не считают полноценными участниками движения. Мы хотели достучаться к глазам и ушам автомобилистов, чтобы быть взаимно вежливыми на дороге. Наше обращение было не только к тем, кто передвигается на четырехколесном транспорте, но и к нашим братьям тоже, потому что, проехав по Украине, мы увидели единичные случаи неадекватного поведения молодых людей, которые передвигаются на мотоциклах, скутерах – будьте взаимно вежливыми, соблюдайте правила безопасности на дороге», - сказал силач.

В свою очередь А.АРУШАНОВ обратил внимание на такие проблемы на дорогах, как невнимание и неуважение, а порой и хамство по отношению к мотоциклистам, а также на плохое состояние самих дорог.

«Против этого мы и выехали. Наш меседж был в том, чтобы этого стало как можно меньше. В идеале, чтобы на дорогах царили культура и взаимопонимание», - добавил он.

При этом О.ЧЕРНУХА отметил, что среди причин ДТП – отсутствие на дорогах в 99% случаях аварийной полутораметровой зоны.

По информации байкеров, во время пробега они стали свидетелями двух происшествий, когда были сбиты автомобилями велосипедист и мотоциклист.

По словам борца сумо, пробег смог объединить байкеров разных городов, которые обменивались опытом решения своих проблем.

О.ЧЕРНУХА добавил, что следует менять стереотипы о том, что байкер «грязный, с сигарой, пьяный, ругается матом, чтобы люди поняли, что мы совершенно другие люди».

«В каждом байкере присутствует детство в хорошем понимании этого слова. Мы хотели бы этим поделиться», - сказал он.

А.КОРНИЙЧУК отметил, что в ходе мотопробега была собрана информация о состоянии автодорог в разных регионах, которую планируется передать в ГАИ. Также Украинская служба спасения информировала встречных о правилах оказания первой медицинской помощи при авариях с мотоциклистами.

По словам В.ВИРАСТЮКА, бюджет акции составил около 97 тыс. грн.

Пресс-секретарь сети АЗС ОККО Олесь ПОГРАНИЧНЫЙ отметил, что акция состоялась при поддержке сети АЗС ОККО и управления ГАИ МВД Украины.