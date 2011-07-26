Дорожный инспектор погнался за нарушителем и сбил пешехода

В Москве проводится доследственная проверка в отношении инспектора ГИБДД, сбившего мужчину на Можайском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления.

По данным ведомства, 25 июля в 23:10 сотрудник ГИБДД преследовал Volkswagen Touareg без номеров, водитель которого, грубо нарушая правила дорожного движения, двигался по разделительной полосе.

На расстоянии в 60 м от пешеходного перехода служебная автомашина Ford Focus с включенными световыми и звуковыми сигналами сбила мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.