”Столичная культура в надежных руках”. В каких именно?

В УНИАН в 15.30 состоится пресс-конференция на тему: “Столичная культура в надежных руках”. Участники: начальник ГУ культуры и искусств Светлана Зорина; руководитель Главной службы гуманитарной политики и по вопросам сохранения национального культурного достояния Секретариата Президента Украины Александр Быструшкин; художественный руководитель-директор Киевского театра “Вільна сцена” Дмитрий Богомазов; руководитель концертного агентства “Украина” Василий Вовкун; народный артист Украины, советник Президента Украины Владимир Гришко; президент Фонда Бориса Гмыри Анна Принц; режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко; художественный руководитель-директор Киевского театра оперетты Богдан Струтинский, директор детского кинотеатра “Салют” Ирина Таргонская, директор Музея истории г. Киева Тамара Хоменко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.