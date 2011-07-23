Каждый третий аттракцион пришлось закрыть

В результате выборочной проверки 72 объектов аттракционной техники инспекторы территориального управления Госгорпромнадзора в Одесской области вынуждены были закрыть из-за обнаруженных нарушений эксплутации 28 аттракционов, являющихся объектами повышенной опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции Государственный инспектор теруправления Госгорпромнадзора в Одесской области Валентин МЕДЮК. Он уточнил, что «большинство субъектов хозяйствования, эксплуатирующих аттракционную технику, не выполняют требований законодательства по охране труда, а также несвоевременно проводят технические осмотры и экспертные обследования, что может повлечь несчастные случаи».

По словам В.МЕДЮКА, «всего выявлено инспекторами Госгорпромнадзора 92 нарушения, 15 должностных лиц привлечены к административной ответственности, к ним применены штрафные санкции».