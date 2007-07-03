Два парашютиста разбились насмерть, столкнувшись в небе над Киевом

Сразу два парашютиста погибли на расположенном неподалеку от столицы аэродроме "Чайка". В пресс-службе МЧС Киевской области нам рассказали, что 38-летний Сергей Якубов (69-й прыжок, 32-й в этом году) и 32-летний Владислав Яцковский (132-й прыжок, 8-й в этом году) столкнулись на высоте 30 метров, их купола полностью сложились на высоте 15-10 м (высота пятиэтажки) и парашютисты упали на землю. Один из них погиб в карете скорой помощи, второй - в столичной больнице №5.

Говоря о причинах происшедшего, опытные столичные парашютисты лишь разводили руками: "До сих пор не можем понять, как такое могло произойти. Это как автомобильная авария, только в воздухе. Кто-то не туда посмотрел, кто-то отвлекся. Ребята не увидели друг друга и случилось непоправимое, - рассказывает опытный парашютист Сергей. - А если опять же мерить автомобильными мерками, то один из парней был опытный, а у второго стаж всего полгода, можно сказать начинающий... Но не знаю, кто кого "догнал".

Причиной того, что ребята оказались рядом, мог быть банальный ветер. Также, возможно, у кого-то из парней был более "быстрый" парашют и он догнал более медленный, хотя прыгали парни с разницей в несколько секунд, чего обычно достаточно, чтобы все прошло нормально.

Газета "Сегодня"