По дороге в Киев перевернулся автобус, следовавший из Германии

Сегодня в Ривненской области попал в аварию автобус «Неоплан», который следовал из Германии через Ривненскую область в Киев.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, ДТП произошло в Дубенском районе между селами Верба и Птичье.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. На месте происшествия один человек погиб. Кроме того, по предварительным данным, 19 пассажиров автобуса травмированы. При этом собеседник агентства уточнил, что все потерпевшие – граждане Украины (ранее сообщалось, что пострадали иностранцы - УНИАН).

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы МЧС и милиции. По предварительным данным, в автобусе находилось 19 пассажиров и двое водителей.

Причины аварии устанавливаются.