Поезд Москва - Знаменка убил двух людей
09:22, 21 июля 2011Разное
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Несчастный случай в Полтавской области
В Полтавской области под колесами поезда погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел сегодня в 03.15 вблизи железнодорожной станции „Оржица” Гребенковского района на 805-м километре Одесской железной дороги.
«Во время движения пассажирский поезд № 217 сообщением „Москва - Знаменка” смертельно травмировані 2 человека, находившиеся на железнодорожном пути», - говорится в сообщении.
Задержки движения не было.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Полтавской области.
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