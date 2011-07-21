Поезд Москва - Знаменка убил двух людей

В Полтавской области под колесами поезда погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел сегодня в 03.15 вблизи железнодорожной станции „Оржица” Гребенковского района на 805-м километре Одесской железной дороги.

«Во время движения пассажирский поезд № 217 сообщением „Москва - Знаменка” смертельно травмировані 2 человека, находившиеся на железнодорожном пути», - говорится в сообщении.

Задержки движения не было.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Полтавской области.