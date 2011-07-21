Продается уникальный порнофильм 70-летней давности

Одна из двух существующих копий короткометражного порнофильма с Мэрилин Монро в главной роли будет выставлена на аукционе в аргентинской столице Буэнос-Айресе 7 августа.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на организатора аукциона, начальная стоимость этого лота составит 500 тыс. долларов.

Черно-белая 6-минутная короткометражка была снята предположительно в 1946 или 1947 году.