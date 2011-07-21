Продается уникальный порнофильм 70-летней давности
00:31, 21 июля 2011Разное
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...с Мэрилин Монро
Одна из двух существующих копий короткометражного порнофильма с Мэрилин Монро в главной роли будет выставлена на аукционе в аргентинской столице Буэнос-Айресе 7 августа.
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на организатора аукциона, начальная стоимость этого лота составит 500 тыс. долларов.
Черно-белая 6-минутная короткометражка была снята предположительно в 1946 или 1947 году.
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