7 автомобилей столкнулись под Мелитополем: 5 раненых
09:22, 19 июля 2011Разное
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Переломы, сотрясения и гематомы...
Автомобильная авария в Запорожской области: в нее попали сразу семь автомобилей. Пятеро людей пострадали.
Как сообщает 5 канал, инцидент произошел накануне под Мелитополем на трассе Харков–Симферополь. Аварию спровоцировал водитель автомобиля "Славута". Женщина резко затормозила и выехала на встречную полосу, а затем ее машина перевернулась на бок. Это повлекло цепь столкновений. Некоторых участников ДТП с сотрясением головного мозга, переломами конечностей и гематомами доставили в больницу. Причины аварии выясняет Госавтоинспекция.
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