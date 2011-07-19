7 автомобилей столкнулись под Мелитополем: 5 раненых

09:22, 19 июля 2011
Разное
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Переломы, сотрясения и гематомы...

Автомобильная авария в Запорожской области: в нее попали сразу семь автомобилей. Пятеро людей пострадали.

Как сообщает 5 канал,  инцидент произошел накануне под Мелитополем на трассе Харков–Симферополь. Аварию спровоцировал водитель автомобиля "Славута". Женщина резко затормозила и выехала на встречную полосу, а затем ее машина перевернулась на бок. Это повлекло цепь столкновений. Некоторых участников ДТП с сотрясением головного мозга, переломами конечностей и гематомами доставили в больницу. Причины аварии выясняет Госавтоинспекция.

 

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