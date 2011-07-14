ДТП на трассе Киев – Чоп: сгорели две фуры

Сегодня ночью в Житомирской области в результате ДТП сгорели две фуры.

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы УГАИ УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, трагедия произошла около 3 часов ночи вблизи села Улашановка Красноармейского района.

Водитель грузовика «Вольво», который двигался по автодороге "Киев – Чоп", зацепил другой грузовик «Рено», который выехал с автозаправочной станции и двигался в попутном направлении.

Столкнувшись, обе фуры еще некоторое расстояние проехали вместе, пока одна из машин не загорелась. Пламя перекинулось на второй грузовик. Водители успели выбраться из пылающих фур и пытались затушить огонь подручными огнетушителями.

В грузовике «Вольво» находилась пассажирка, которая не смогла выбраться из машины, поскольку от бокового удара кабина деформировалась, и женщина попала в ловушку. Несмотря на попытки обоих водителей, вытянуть ее из охваченной пламенем фуры не удалось.

Водители вызвали пожарников. Окончательно укротить пламя спасателям удалось только утром. В свою очередь, работники ГАИ начали устанавливать причины, которые привели к трагедии. Кроме того, устанавливается личность погибшей пассажирки «Вольво». По словам водителя, женщина следовала с ним из Ривне в Киев.