В Тернопольской области мотоциклист насмерть сбил милиционера.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, ДТП произошло сегодня на автодороге вблизи села Посухов Бережанского района. Водитель мотоцикла «Ява-350» на обочине дороги наехал на пешехода. Погибшим оказался 26-летний помощник оперативного дежурного Бережанского райотдела милиции, который находился не на службе.

Травмированного водителя доставили в реанимацию. Проводится расследование.