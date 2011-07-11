Грабители потеряли в ювелирном магазине пистолет

В Бахмаче Черниговской области работники милиции задержали мужчину, который дважды пытался ограбить ювелирные магазины.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в области, в дежурную часть Бахмачского райотдела милиции поступило сообщение о том, что в одном из ювелирных магазинов сработала сигнализация. На место выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия и общении с продавцом милиционеры выяснили, что в магазин ворвались двое неизвестных – мужчина и женщина и, угрожая пистолетом, пытались похитить золотые изделия. Продавец сразу нажал на тревожную кнопку, и самостоятельно попытался задержать злоумышленников. Однако во время столкновения грабители сбежали, потеряв в магазине пистолет.

Через несколько дней в результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ими оказались 32-летний уроженец Донецкой области и 23-летняя жительница Сумской области.

Выяснилось, что мужчина по аналогичной схеме ранее совершил нападение на ювелирный магазин в Конотопе, но тоже неудачно.

Злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории Украины.