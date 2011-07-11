Расчет за порно проводился электронными деньгами

В Днепропетровске сотрудники ГУ МВД в области задержали организованную группу лиц, распространявших через сеть Интернет порнофильмы. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

«Участники преступной группы в составе трех местных жителей в 2010 г. создали интернет-сайт, с помощью которого занимались платным распространением на территории Днепропетровской области порнографической продукции», - отмечается в сообщении ОСО.

Расчет с клиентами проводился с помощью «электронных денег».

В отношении фигурантов следственным отделом ГУ МВД в области возбуждено уголовное дело по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Оборудование и компьютерная техника, с помощью которой проводилось изготовление порнографической продукции, изъяті.

Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.