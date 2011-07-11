Активиста Налогового майдана освободили из-под стражи в зале суда

Печерский районный суд Киева сегодня принял решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде активисту Налогового майдана Сергею КОСТАКОВУ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, главы Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

С.КОСТАКОВ был освобожден из под стражи прямо в зале суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Н.КОРОЛЕВСКОЙ (фракция «БЮТ-Батькивщина»), под которым подписались 23 народных депутата, а также обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

«Даже с самым откровенным произволом можно и нужно бороться. Главное, чтобы украинцы не опускали руки, объединялись и решительно отстаивали свои права», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«То, что Сергею после 7 месяцев содержания под стражей наконец изменили меру пресечения, считаю нашей общей победой. Это результат активной позиции активистов гражданского общества, которые не оставили в беде своего соратника. Также огромное спасибо Н.КАРПАЧЕВОЙ, которая приняла активное участие в судьбе С.КОСТАКОВА. Шаг за шагом мы будем противостоять произволу власти. Всеукраинская гражданская акция «Вперед» и в дальнейшем будет следить за соблюдением гражданских прав и свобод – в каждом регионе. Мы никого не дадим в обиду», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат сообщила, что в рамках акции «Вперед» в регионах разворачивается сеть комитетов самозащиты, которые будут помогать гражданам противостоять произволу контролирующих органов, предоставлять консультации, методические материалы и юридическую помощь. Также она сообщила, что в регионах действуют мобильные общественные приемные и учебные центры «Вперед».

Ранее Н.КОРОЛЕВСКАЯ направила ряд запросов в правоохранительные органы для обеспечения всестороннего и объективного расследования дела С.КОСТАКОВА. В частности, запросы были отправлены в Генпрокуратуру, министру внутренних дел, начальнику Управления внутренних дел города Киева, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

20 июня Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась в Печерский райсуд с ходатайством об изменении С.КОСТАКОВУ меры пресечения на подписку о невыезде. Аналогичное ходатайство народный депутат направляла в Печерский райсуд 6 мая.

Активисту, которого задержали 1 декабря прошлого года, инкриминируется повреждение автомобиля, материальный ущерб оценивается в 26 тыс. грн. Доказательства вины основываются на свидетельских показаний 8 милиционеров и видеозаписи. Суд трижды переносился, в результате С.КОСТАКОВ более 7 месяцев находился в следственном изоляторе.