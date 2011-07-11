Пенсионная реформа как тест на наличие оппозиции

Ночное заседания (с 7 на 8 июля) Верховной Рады, на котором принималась во втором чтении предложенная правительством пенсионная реформа (законопроект №7455), напоминало сдачу выпускных тестов. Во-первых, явились не все. В зале были около 150 народных избранников. Зарегистрировалось - 143. За реформу проголосовало 248 (!).

Свыше 300 пакетов документов оказались никому не нужны. Равно как и потраченные впустую государственные средства, о которых недавно так переживали в Украинском центре оценивания качества образования, когда на независимое тестирование не явились 18% зарегистрированных участников. А тут еще и ответы имели все. Как провластное большинство, так и оппозиция.

Правда, без «проколов» не обошлось. Ошибочно была принята поправка Арсения Яценюка согласно которой 10 миллионов пенсионеров должны дополнительно получить 334 гривни к пенсии. Впрочем, на общий результат (поправок было свыше 1000) это не повлияло.

Принятие пенсионной реформы повлияло на другое (куда более существенное?) - нарисовало новую картину расстановки политических сил. В целом заставило задуматься: есть ли в сегодняшнем парламенте оппозиция или ее нет? И существует ли на сегодня оппозиция как таковая в Украине?

Парламентские расклады

Начнем с парламента. В самих депутатских кругах говорят, что на самом деле в ВР сегодня около 10 реально оппозиционных депутатов. Все остальные - фиктивная оппозиция. Голосование поправок к пенсионной реформе показало, что оппозиция имеет 20-30 голосов. В Партии регионов (Ефремов) такое голосование называют «позорным».

На рассмотрении важного социально-экономического вопроса присутствуют всего несколько оппозиционных депутатов.

Было ли нужно их присутствие в сессионном зале вообще? Оппозиция реально знала, что законопроект о Пенсионной реформе нужные 250 голосов имеет. По крайней мере об этом заявил депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Павловский. Более того, в полвторого ночи (время голосования) 92 депутатов от фракции «БЮТ-Батькивщина» в зале заседания ВР Украины не было. 8 - не голосовали. И только пятеро (!) проголосовали против.

«Против» проголосовали также фракция КПУ (в полном составе), часть НУ-НС и четверо внефракционных. Основа новой оппозиции?

Так не проще ли было оппозиции (тем, кто себя такой называет) выступить с заявлением, демонстративно покинуть зал заседания и вообще не принимать участия в откровенном фарсе?

Павловский говорит, что присутствие в зале - это была позиция оппозиции. «Сегодня нас не приглашают на политические ток-шоу. Потому мы использовали зал заседания ВР как политическую площадку. Мы хотели, чтобы нас увидели и услышали. Вопрос рассматривался важный. Многие люди смотрели прямой эфир».

Ну и как?.. Что увидели зрители? Беспомощность своих избранников?

На своих поправках упрямо настаивал Владимир Яворивский («БЮТ-Батькивщина»). Подчеркивал, что знает: за них не проголосуют. За них не голосовали. Юрий Кармазин (НУ-НС) «сыграл» оскорбленного. Его поправки тоже не проходили. Заявил о снятии всех своих поправок. Свои поправки сняли также Вячеслав Кириленко (НУ-НС) и Наталия Королевская («БЮТ-Батькивщина»). Несколько словесных «плевков» в сторону провластного большинства... Вот и вся картинка.

Вариантом, который бы повысил рейтинг оппозиционных сил, могло бы стать и блокирование «оппозиционерами» трибуны ВР Украины. Но, похоже, блокировать было некому. А еще - верх взял страх. «Блокирование бы ничего не дало. Оно имеет смысл, когда есть колебания в несколько голосов. Такого колебания не было. Все, чего бы мы могли таким методом добиться, - это получить несколько ударов по голове табуретками», - говорят недовольные принятой пенсионной реформой депутаты.

Обиженными голосованием выглядят и коммунисты. Они упрямо открещиваются от своих еще недавних союзников из парламентского большинства - Партии регионов. Говорят, «новая старая Конституция» полностью развязала им руки. «Если соглашение между нами и ПР до ее принятия у нас существовало, то с ее принятием оно аннулировалось», - говорят в КПУ. «Мы не подписывали никакого нового соглашения о вхождении в большинство. Соответственно, не можем выходить. Как можно выходить из квартиры, в которую ты не заходил?» - рассуждает Евгений Царьков (КПУ). О старом соглашении говорят как о во многих пунктах игнорируемом ПР.

Как бы то ни было, похоже, в новом политически-парламентском сезоне коммунисты будут голосовать ситуативно - для них это привычная практика. А значит, могут стать и частью оппозиции. Которая, скорее всего, также будет ситуативной.

Внепарламентская активность

По логике, принятие пенсионной реформы должно было бы вызывать массовые акции протеста. Тем более что количество неудовлетворенных ее принятием по результатам разных соцопросов колеблется в пределах 70-90%. Вот только организовать их, как оказалось, некому.

«Если бы под парламент пришло тысяч 50 людей, то я убежден, пенсионная реформа не была бы проголосована», - пост-фактум заявил Андрей Павловский. Однако, отвечая на вопрос, почему оппозиция (его политическая сила) такое количество людей не смогла организовать, - перевел стрелки на профсоюзы. «Наша задача заключается не в организации таких акций. У нас - законотворческая деятельность. Во всем мире этим занимаются профсоюзы», - заявил он. При этом, однако, назвал профсоюзы «отрыжкой советской системы».

Стоит отметить, что в день голосования пенсионной реформы, Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины (к ним присоединились профсоюзы металлургов и машинистов) при поддержке ВГА «Вперед» все же сумела собрать под стенами ВР Украины около тысячи протестующих. Но критической массой они не стали.

Отдельные профсоюзы также проводили акции протеста под Администрацией президента, облгосадминистрациями и тому подобным. Объединить их никто не сумел.

В преддверие голосования в ФПУ был проведен обыск. Помешал ли он Федерации профсоюзов Украины вывести людей на митинг протеста? Похоже, что да.

Говорят, тех, кто поддерживал Юлию Тимошенко в Печерском суде, а это около 5 тысяч человек, не пустили под стены ВР Украины.

Да, их действительно не пустили, потому что там митинговали “защитники” реформы - тигипковская “Сильная Украина”. Но все это происходило в первой половине дня. А пенсионная реформа принималась - во второй. К тому времени под стенами парламента было пусто. Ни «сторонников реформы», ни милицейских кордонов. Ни ПРОТИВНИКОВ. Разве что на балконе ВР Украины несколько активистов ВГА «Вперед». Их выдают соответствующие футболки. И то... Их присутствие больше чем на час не затянулось.

Под парламентом в первой половине дня было замечено около сотни коммунистов.

Внепарламентские партии публично своей позиции не выражали, акций не проводили. Может, это также позиция?

Перераспределение сил Итак, «за» почти в полном составе проголосовали фракции ПР, Народной партии Литвина, группа «Реформы ради будущего» (Рыбакова), часть НУ-НС и внефракционных. Принятая реформа однозначно повлечет перераспределение «политических вкусов» электората.

Существенные электоральные потери может понести Партия регионов. И здесь это понимают. Более того, говорят об этом вслух. Несмотря на это, утверждают, что не имели морального (?) права отказаться от пенсионной реформы.

Свой и без того небольшой электорат может потерять Народная партия. Некоторые положения пенсионной реформы откровенно «не стыкуются» с пунктами программы партии спикера ВР Владимира Литвина.

Однако сам Литвин их в упор не видит или не желает видеть. На итоговой пресс-конференции, приуроченной завершению очередной сессии ВР, он заявил: "Я не вижу ни одной позиции, которая шла бы вразрез с программными принципами. Я убежден, что, несмотря на всю критику, принимать это решение было нужно".

Остальным, кто голосовал за пенсионную реформу, тоже не добавится.

Другой вопрос - кому этот электорат достанется?

Что ожидает “Батькивщину” и ее лидера Юлию Тимошенко? С одной стороны, “бело-сердечные” всячески поддерживают своего лидера, с другой - рассматривают вариант «передислокации». Ищут новые решения и новых лидеров. Пока ясно вырисовывается только образ Натальи Королевской. Но трудно сказать, на что реально претендует Королевская - на лидерство в партии «Батькивщина» или она хочет перевести ВГА «Вперед» в ранг политической партии.

В одном из своих интервью Андрей Павловский («Батькивщина»), отвечая на вопрос, кто поведет политическую силу на выборы-2012, если Тимошенко все-таки посадят, сказал: «Хоть это и мое субъективное мнение, но можете считать его отражающим позицию партии в целом. Если так произойдет, то партию «Батькивщина» все равно возглавит человек, фамилия которого начинается на «Т».

Явно не Королевская.

В целом, с учетом политической и социально-экономической ситуации, сложившейся в Украине, лето может нарисовать самые неожиданные расклады на политической карте Украины. Вывести на первый план самых неожиданных лидеров.

Подпишет или не подпишет?

Сейчас депутаты ВР Украины, именующие себя оппозицией, собирают подписи и готовят обращение в Конституционный суд Украины относительно принятой парламентом пенсионной реформы. В ПР такие действия называют бесперспективными. «Я знаю, как трудно доказать присутствие в зале депутатов», - говорит Ефремов.

«Оппозиционеры» также намерены требовать от президента не подписывать закон. Говорят о массовых акциях. Провластная партия возможность вето не отрицает.

«Будет или не будет вето, сказать не могу. Законопроект должен пройти экспертизу», - заявил Ефремов.

"Будет ее внимательное изучение вместе с экспертами. Я думаю, президент прислушивается к мнению экспертов, общественных организаций, к мнению профсоюзов. Думаю, что здесь в первую очередь должен быть хороший диалог с профсоюзами. Реформы за рубежом проходили, как правило, через диалог власти и профсоюзов", - отметил также в эфире одного из телеканалов Василий Горбаль (ПР).

Таким образом, рассматривать вариант, что Виктор Янукович в итоге наложит вето на указанный документ, отправит Сергея Тигипко, а с ним и большую часть Кабмина, в отставку и таким образом «завоюет» всеобщую любовь к себе украинского народа, можно. И видимо, нужно.

Или, может, все так и задумано? Политтехнологами Банковой? Ведь главное в пенсионной реформе (по крайней мере многие об этом говорят) - получить деньги МВФ. А их можно получить еще и на нынешнем этапе - до вступления в силу закона.

Надежда Михальчук