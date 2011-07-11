Состоялся первый женский велопарад

10 июля в Ивано-Франковске состоялся первый женский велосипедный парад.

Как передает корреспондент УНИАН, маршрут велопарада пролег от площади Рынок через «стометровку» по центральным улицам к городскому озеру.

Участником пробега мог стать каждый, без каких-либо возрастных ограничений. Одной из особенностей парада был внешний вид: каждая из участниц демонстрировала свои изысканные юбки, платья, шарфики, шляпки, цветные колготы, цветочки, обувь на каблуках. Кроме девушек в велопробеге также приняли участие парни и мужчины, одетые в женский наряд.

По словам организаторов акции, ее главная цель – агитировать за создание велопарковок в городе Ивано-Франковске и показать, что достаточно много красивых девушек и женщин ездят на велосипедах, и это «стильно, красиво и удобно».

Участники велопарада заезжали в разные кафе и учреждения питания, где оставляли свои коллективные заявления в книгах жалоб и предложений с требованиями обеспечить велопарковки. В акции приняла участие почти 40 человек.