Задержанный за семейный скандал повесился в камере
15:16, 10 июля 2011Разное
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Происшествие в Москве
Мужчина, задержанный в Москве в ночь на воскресенье из-за шумного семейного скандала, повесился в камере отделения полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его данным, минувшей ночью в квартире погибшего произошел семейный конфликт. Соседи вызвали полицию, которая доставила зачинщика ссоры в отделение.
"Утром мужчину обнаружили повешенным на брючном ремне в камере для административно задержанных", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.
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