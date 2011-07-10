Задержанный за семейный скандал повесился в камере

Мужчина, задержанный в Москве в ночь на воскресенье из-за шумного семейного скандала, повесился в камере отделения полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его данным, минувшей ночью в квартире погибшего произошел семейный конфликт. Соседи вызвали полицию, которая доставила зачинщика ссоры в отделение.

"Утром мужчину обнаружили повешенным на брючном ремне в камере для административно задержанных", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.