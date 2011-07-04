Польша готова поддержать Украину, если Украина этого захочет

Руководство Украины чуть не захлебывается от счастья по поводу председательства Польши в Совете Европейского Союза (с 1 июля 2011 года), и это как-то начинает настораживать. Всем понятны аргументы «за», потому что Польша достаточно часто выступала своего рода адвокатом Украины в европейских структурах. В то же время возникает вопрос: не слишком ли мы наивны, думая, что благодаря поддержке Польши мы получим соглашение об ассоциации с ЕС, хотя власть в направлении европейской интеграции мало что делает?

Весь рабочий визит председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина в Польшу, который состоялся на второй день ее председательства в Совете ЕС, был пронизан темой европейских устремлений Украины. Хотя формальной целью визита было участие Литвина в XX Фестивале украинской культуры, который проходил в городе Кошалине.

Во время дебатов «Двадцать лет независимости Украины глазами политиков» не так много говорилось о прошлом, больше касались проблем будущего. Литвин заявил, что для Украины очень важно завершить переговорный процесс относительно соглашений об ассоциации и о зоне свободной торговли до 31 декабря 2011 года, когда закончится председательство Польши в ЕС. Нужно, как он высказался, «перевести в финишную часть» переговоры по этим вопросам.

Он объяснил польским политикам, что уже с осени этого года, в сущности, начнется подготовка к выборам в украинский парламент, хотя сами выборы должны состояться аж в октябре 2012-го. Тогда в Украине откроется, так сказать, выставка предложений для электората – с целью понравиться избирателям, и уже будет не до серьезных разговоров. По словам Литвина, подписание соглашения об ассоциации нужно, «чтобы процесс евроинтеграции Украины имел этапы фиксации», то есть предусматривал конкретные шаги и действия по обе стороны. Он сказал, что очень важно не допустить «разочарования, в первую очередь в политической среде Украины».

Еще украинский спикер посоветовал «смотреть на Украину не с точки зрения негатива, а с точки зрения позитива». «Потому что меня настораживает то, что в последнее время преимущественно информация имеет негативный оттенок, а жизнь в Украине намного более разнообразна, чем кто-то хотел бы ее видеть», - прибавил он.

Маршалок Сейма Республики Польша Гжегож Схетина все время убеждал, что Польша будет помогать Украине в ее амбициях относительно ЕС, но подчеркивал, что Украина сама должна этого хотеть и для этого предпринимать серьезные шаги. Он напомнил, что Польша на протяжении двадцати лет проходила «эту дорогу». По его словам, Польша рада будет видеть Украину и украинцев в ЕС, в шенгенской зоне. «Украина находится на первых шагах, но эта дорога начата, и она должна быть пройдена, потому что если этого не произойдет, то это будет наше общее поражение».

В то же время депутат Европарламента Павел Коваль был менее комплиментарным относительно Украины. Он отметил, что чем больше разговоров ведется относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, «тем чаще в Европарламенте появляется волна пессимизма, украиноскептицизма». При этом он подчеркнул, что председательство Польши в Совете ЕС является одним из последних серьезных шансов в ближайшей перспективе, когда европейский путь Украины может получить поддержку. Потому что со следующего года председательства переходит к Дании, и для Украины это не будет такой благоприятный период. По его словам, важно до нового года «подписать это соглашение или хотя бы его парафировать и начать процесс ратификации». «Нужно, чтобы украинские и польские политические силы на этом сосредоточились», - отметил Коваль. И утешил, что не все так плохо в Украине, особенно когда бои между политиками не только будоражат государство, но и выходят далеко за его границы. Он отметил, что здесь Украина и Польша очень похожи. По его словам, в отличие от России, Германии и Франции, Украина и Польша «все свои внутренние конфликты показывают наружу», имея в виду противостояние власти и оппозиции. Хотя в Польше не преследуют в судебном порядке оппозиционных политиков…

...Оксана Билозир на XX фестивале украинской культуры в Польше выступала в роли как депутата, так и певицы. Вместо официальных слов она спела песню, которую не раз исполняла с разных сцен, - «Ой зелене жито, зелене…» Присутствующие горячо ей аплодировали. Таких аплодисментов и искренних лиц она точно не видела и не увидит в украинском парламенте. В отличие от внешнеполитических дерганий Украины, украинский фольклор близок и понятен нашим братьям-полякам.

Надежда Пришляк, УНИАН