В ДТП в Одесской области погибли четыре человека

Вчера в 16.40 возле с. Яськи Беляевского района Одесской области на автодороге Одесса – Беляевка произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате столкновения автомобиль загорелся и в нем погибли четыре человека, в том числе двое детей (1997 и 1999 г.р.).

Водитель микроавтобуса и его пассажир с травмами госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.